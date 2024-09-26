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Работа с бронью от мобилизации — какие вакансии предлагают в Одессе

26 сентября 2024 12:47
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Вакансии с бронью — какие предложения есть в Одессе
Пекарь со свежим хлебом. Фото: freepik.com
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Во время военного положения украинские предприятия могут бронировать своих работников от мобилизации. Такой вариант работодатели активно указывают в вакансиях.

Какие должности предлагают в Одессе, Новини.LIVE узнали на портале по поиску работы work.ua.

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Бронь предлагают работодатели в разных сферах, однако больше всего вакансий среди рабочих специальностей, в отраслях логистики и складов, а также в медицине и транспорте. Впрочем, есть возможность получить бронь и в других сферах, но там конкурс на должность гораздо больше.

Работа с бронью от мобилизации — какие вакансии предлагают в Одессе - фото 1
Вакансии с бронированием в Одессе. Фото: скриншот work.ua

Варианты работы

В частности, сеть супермаркетов предлагает должность пекаря с зарплатой от 22,5 тыс. до 25,5 тыс. грн. Дополнительных условий к работнику практически нет, работодатель готов взять студента или ветерана.

Сеть заправок предлагает работу кассира-продавца с заработком 17,5 тыс. грн. Кандидату желательно (но не обязательно) иметь опыт работы в продажах, розничной торговле или сфере обслуживания. Обязательные условия — упорядоченные документы и хороший украинский язык.

Есть предложения и для профессионалов. К примеру, клиника ищет врача-дерматолога с опытом работы не менее одного года. Должность предполагает неполную занятость. Зарплата оговаривается при собеседовании.

Имеющий бронь от мобилизации

Отсрочку от мобилизации получают работники таких структур, как:

  • полиция;
  • спасательная служба;
  • органы государственной и местного самоуправления;
  • компании из сферы медиа и культуры;
  • производители товаров для армии;
  • предприятия, производящие и ремонтирующие товары военного назначения, технику, боеприпасы;
  • предприятия, которым установлены мобилизационные задачи;
  • другие критически важные для украинской экономики предприятия.

Правила бронирования обычных предприятий одинаковы: забронировать можно не более 50% военнообязанных сотрудников и не дольше 6 месяцев. Через полгода отсрочку нужно продолжать.

Напомним, ранее мы сообщали о самых дорогих вакансиях в Одессе.

Также в Одесской области вынесли приговор работнику ТЦК, который требовал взятку за бронь от мобилизации у мужчины, который и так ее имел по закону.

Одесса работа Одесская область мобилизация вакансии

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