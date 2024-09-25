Заробляти 50 тисяч — найдорожчі вакансії в Одесі

Кому в Одесі платять 50 тисяч — названі найдорожчі вакансії
В Одесі та області є пропозиції роботи, за яку пропонують 50 тис. грн і більше. Йдеться не тільки про менеджерів, але й про водіїв.
Про це Новини.LIVE довідалися з порталу з пошуку роботи work.ua.
Кому платять найбільше
За даними порталу, на найвищі зарплати можуть розраховувати тімліди (65 тис. грн) та керівники відділів продажу (60 тис. грн). Втім, досить високі заробітки пропонують також водіям-міжнародникам (50 тис. грн).
Що пропонують
Наприклад, компанія, що займається імпортом товарів екстреної медичної допомоги, шукає керівника відділу продаж. Зарплату обіцяють у 100 тис. грн. Від претендента вимагається вища освіта і досвід роботи не менше п'яти років.
Посаду водія-далекобійника із зарплатою від 55 до 75 тис. грн пропонує транспортна компанія. У кандидата мають бути біометричний паспорт і права категорії СЄ.
За роботу тімліда інша транспортна компанія обіцяє від 60 до 70 тис. грн зарплати. Претендент має володіти англійською на рівні вище середнього і працювати на аналогічних посадах не менше двох років.
У кого найбільше зросла зарплата
Найстрімкіша динаміка зростання зарплат за рік зафіксована у таких спеціалістів:
- Спеціаліст із тендерів +117%;
- Тімлід +117%;
- Адвокат +74%;
- Оцінювач +60%;
- Івент-менеджер +58%.
Середній заробіток
Аналітики порталу зазначають, що середня зарплата в Одесі станом на вересень — 20 тис. грн. Це на 14% більше, якщо порівнювати з вереснем минулого року. Медіану заробітних плат розраховують за даними з 12 258 вакансій, розміщених на work.ua в Одесі за останні три місяці.
Нагадаємо, начальник одеського ТЦК розповів про свою зарплату.
Також інформацією щодо свого заробітку поділився з журналістами Олег Кіпер.
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