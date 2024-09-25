Заробляти 50 тисяч — найдорожчі вакансії в Одесі

Водій вантажівки за кермом. Ілюстративне фото: freepik.com

В Одесі та області є пропозиції роботи, за яку пропонують 50 тис. грн і більше. Йдеться не тільки про менеджерів, але й про водіїв.

Про це Новини.LIVE довідалися з порталу з пошуку роботи work.ua.

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Кому платять найбільше

За даними порталу, на найвищі зарплати можуть розраховувати тімліди (65 тис. грн) та керівники відділів продажу (60 тис. грн). Втім, досить високі заробітки пропонують також водіям-міжнародникам (50 тис. грн).

Список найдорожчих вакансій. Скриншот: work.ua

Що пропонують

Наприклад, компанія, що займається імпортом товарів екстреної медичної допомоги, шукає керівника відділу продаж. Зарплату обіцяють у 100 тис. грн. Від претендента вимагається вища освіта і досвід роботи не менше п'яти років.

Посаду водія-далекобійника із зарплатою від 55 до 75 тис. грн пропонує транспортна компанія. У кандидата мають бути біометричний паспорт і права категорії СЄ.

За роботу тімліда інша транспортна компанія обіцяє від 60 до 70 тис. грн зарплати. Претендент має володіти англійською на рівні вище середнього і працювати на аналогічних посадах не менше двох років.

У кого найбільше зросла зарплата

Найстрімкіша динаміка зростання зарплат за рік зафіксована у таких спеціалістів:

Спеціаліст із тендерів +117%;

Тімлід +117%;

Адвокат +74%;

Оцінювач +60%;

Івент-менеджер +58%.

Середній заробіток

Аналітики порталу зазначають, що середня зарплата в Одесі станом на вересень — 20 тис. грн. Це на 14% більше, якщо порівнювати з вереснем минулого року. Медіану заробітних плат розраховують за даними з 12 258 вакансій, розміщених на work.ua в Одесі за останні три місяці.

Нагадаємо, начальник одеського ТЦК розповів про свою зарплату.

Також інформацією щодо свого заробітку поділився з журналістами Олег Кіпер.