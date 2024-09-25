Зарабатывать 50 тысяч — самые дорогие вакансии в Одессе.

Водитель грузовика за рулем. Иллюстративное фото: freepik.com

В Одессе и области есть предложения работы, за которую предлагают 50 тыс. грн и больше. Речь идет не только о менеджерах, но и о водителях.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала по поиску работы work.ua.

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Кому платят больше всего

По данным портала, на самые высокие зарплаты могут рассчитывать тимлиды (65 тыс. грн) и руководители отделов продаж (60 тыс. грн). Впрочем, достаточно высокие заработки предлагают водителям-международникам (50 тыс. грн).

Список самых дорогих вакансий. Скриншот: work.ua

Что предлагают

Например, компания, занимающаяся импортом товаров экстренной медицинской помощи, ищет руководителя отдела продаж. Зарплату обещают в 100 тыс. грн. От соискателя требуется высшее образование и опыт работы не менее пяти лет.

Должность водителя-дальнобойщика с зарплатой от 55 до 75 тыс. грн предлагает транспортная компания. У кандидата должны быть биометрический паспорт и права категории СЕ.

За работу тимлида другая транспортная компания обещает от 60 до 70 тыс. грн зарплаты. Претендент должен владеть английским на уровне выше среднего и работать на аналогичных должностях не менее двух лет.

У кого больше выросла зарплата

Самая стремительная динамика роста зарплат за год зафиксирована у таких специалистов:

Специалист по тендерам +117%;

Тем лед +117%;

Адвокат +74%;

Оценщик +60%;

Ивент-менеджер +58%.

Средний заработок

Аналитики портала отмечают, что средняя зарплата в Одессе на сентябрь — 20 тыс. грн. Это на 14% больше, если сравнивать с сентябрем прошлого года. Медиану зарплат рассчитывают по данным из 12 258 вакансий, размещенных на work.ua в Одессе за последние три месяца.

Напомним, начальник одесского ТЦК рассказал о своей зарплате.

Также информацией о своем заработке поделился с журналистами Олег Кипер.