Зарабатывать 50 тысяч — самые дорогие вакансии в Одессе.

Кому в Одессе платят 50 тысяч — названы самые дорогие вакансии
В Одессе и области есть предложения работы, за которую предлагают 50 тыс. грн и больше. Речь идет не только о менеджерах, но и о водителях.
Об этом Новини.LIVE узнали с портала по поиску работы work.ua.
Кому платят больше всего
По данным портала, на самые высокие зарплаты могут рассчитывать тимлиды (65 тыс. грн) и руководители отделов продаж (60 тыс. грн). Впрочем, достаточно высокие заработки предлагают водителям-международникам (50 тыс. грн).
Что предлагают
Например, компания, занимающаяся импортом товаров экстренной медицинской помощи, ищет руководителя отдела продаж. Зарплату обещают в 100 тыс. грн. От соискателя требуется высшее образование и опыт работы не менее пяти лет.
Должность водителя-дальнобойщика с зарплатой от 55 до 75 тыс. грн предлагает транспортная компания. У кандидата должны быть биометрический паспорт и права категории СЕ.
За работу тимлида другая транспортная компания обещает от 60 до 70 тыс. грн зарплаты. Претендент должен владеть английским на уровне выше среднего и работать на аналогичных должностях не менее двух лет.
У кого больше выросла зарплата
Самая стремительная динамика роста зарплат за год зафиксирована у таких специалистов:
- Специалист по тендерам +117%;
- Тем лед +117%;
- Адвокат +74%;
- Оценщик +60%;
- Ивент-менеджер +58%.
Средний заработок
Аналитики портала отмечают, что средняя зарплата в Одессе на сентябрь — 20 тыс. грн. Это на 14% больше, если сравнивать с сентябрем прошлого года. Медиану зарплат рассчитывают по данным из 12 258 вакансий, размещенных на work.ua в Одессе за последние три месяца.
Напомним, начальник одесского ТЦК рассказал о своей зарплате.
Также информацией о своем заработке поделился с журналистами Олег Кипер.
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