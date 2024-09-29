Работа для студентов в Ивано-Франковске: актуальные вакансии

Девушка улыбается. Фото: Новини.LIVE

С приближением нового учебного года вопрос трудоустройства студентов становится все более актуальным. Молодежь стремится к финансовой независимости, а также к получению опыта работы, который может пригодиться после завершения обучения. Именно поэтому многие молодые люди ищут подработку, которая позволит совмещать работу с учебой.

Новини.LIVE собрали вакансии, которые подходят для ищущих подработку или первую работу в Одессе.

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Обзор вакансий для студентов. Фото: скриншот

Где в Одессе найти работу студенту

В Одессе многие компании ищут молодых специалистов, готовых работать неполный рабочий день или по гибкому графику. Вот несколько популярных вакансий размещенных на work.ua, которые могут быть интересны для студентов:

Официант или бармен

Работа в кафе, ресторанах или барах остается одним из самых популярных вариантов для студентов. Гибкий график позволяет совмещать обучение с работой, а чаевые могут стать приятным бонусом к зарплате. В туристическом городе, как Одесса, вакансий официантов всегда достаточно.

Средняя зарплата: 18 000-60 000 грн/мес.

Вакансия официанта. Фото: скриншот

Вакансия официанта. Фото: скриншот

Консультант в магазине

Частичная занятость в розничной торговле позволяет студентам получить опыт коммуникации с клиентами, изучить основы продаж и товароведения. Многие магазины Одессы предлагают вакансии для молодых людей с гибким графиком.

Средняя зарплата: 20 000-30 000 грн/мес.

Вакансия продавца. Фото: скриншот

Работа онлайн (копирайтер, дизайнер, SMM)

Для ищущих возможность работать из дома идеально подойдет работа в интернете. Студенты могут заниматься созданием контента, обработкой графики или ведением социальных сетей. Это требует определенных навыков, но востребованность таких профессий растет и оплата достойна.

Средняя зарплата: 30 000-50 000 грн/мес.

Вакансия SMM-специалиста. Фото: скриншот

Доставка еды

Сервисы доставки еды предлагают гибкие условия труда, что удобно для студентов. В Одессе всегда есть спрос на курьеров. Для работы понадобится собственный транспорт (велосипед, мотоцикл) или можно работать пешком.

Средняя зарплата: 30 000-40 000 грн/мес.

Вакансия курьера. Фото: скриншот

Размер стипендий в Украине в 2024 году

Студенты бакалавриата, специалиста и магистратуры:

Обычная стипендия — 2 000 грн.

Повышенная стипендия — 2 550 грн.

Студенты техникумов, колледжей и лицеев:

Обычная стипендия — 1 510 грн.

Повышенная стипендия — 1 930 грн.

Учащиеся профессионально-технических училищ:

Стипендия составляет 1250 грн.

Специальные стипендии:

Академическая стипендия президента Украины: в зависимости от типа учебного заведения ее размер варьируется от 2 750 до 4 400 грн в месяц.

Именная и академическая стипендия от Кабинета министров Украины: составляет от 2500 до 4000 грн.

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