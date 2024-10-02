Сколько могут заработать в Одессе люди с инвалидностью

Девушка на колесном кресле работает за ноутбуком. Фото: freepik

По данным Офиса Совета Европы, в Украине только 17% людей с инвалидностью трудоустроены. Впрочем, ситуация постепенно меняется и компании все чаще указывают в вакансиях возможность взять на работу таких людей. Причем, как правило, речь идет о должностях с официальным оформлением и социальным пакетом.

Журналисты Новини.LIVE изучили, какие должности и зарплаты предлагают людям с инвалидностью.

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Больше всего предложений в сфере обслуживания и рабочих специальностей.

Список вакансий. Фото: скриншот work.ua

Большинство вакансий, открытых для людей с инвалидностью, предлагает заработок от 10 до 20 тыс. грн. Опыт работы для кандидатов в основном не нужен.

К примеру, сеть супермаркетов ищет комплектовщика товаров онлайн-заказов. Платить обещают от 14,9 до 21 тыс. грн. Дополнительных требований для претендентов фактически нет только внимательность, коммуникабельность и ответственность.

Бренд женской одежды предлагает работу швеи. Зарплата составляет от 15 до 25 тыс. грн. Опыт работы не требуется, предприятие обещает всему научить.

Одесская начальная школа предлагает должность администратора. В зависимости от занятости готовы платить от 10 тыс. до 20 тыс. грн. Кандидат должен иметь среднее специальное образование, не менее года опыта работы и владеть компьютером.

Человека с инвалидностью готовы взять также барменом в зал игровых автоматов. Обещают 1,6 тыс. грн в смену плюс чаевые. Впрочем, график работы достаточно сложен — по 12 часов две дневные смены, две ночные и два выходных.

Могут ли отказать

Человеку с инвалидностью могут отказать в принятии на работу, если его профессиональные качества не соответствуют должности. Если такого соискателя направила служба занятости, то в направлении должны указать дату собеседования и аргументированную причину отказа. Кроме того, основанием для отказа могут являться медицинские противопоказания для выполнения работы.

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