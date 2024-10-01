Робота без досвіду в Одесі — які пропозиції, скільки платять

Жінка підписує документи. Ілюстративне фото: freepik.com

На ринку праці відчувається дефіцит кадрів, тому роботодавці все частіше готові брати людей з малим досвідом або взагалі без нього. Кількість таких вакансій лише зростає. Це хороша новина для тих, хто працевлаштовується вперше або хоче змінити сферу роботи.

Новини.LIVE вивчили пропозиції роботи без досвіду, які є на порталі work.ua.

Читайте також:

Що пропонують

Станом на 1 жовтня на порталі зареєстровано майже 2,3 тис. вакансій, де не треба досвіду. Найлегше таку роботу знайти, звісно, у сфері обслуговування та торгівлі. Переважно йдеться про касирів, продавців, операторів call-центрів, прибиральників і торгових представників. Зарплати у цих галузях варіюються від 10 до 25 тис. грн. За наявності автомобіля можна спробувати влаштуватися водієм таксі. Втім, є й досить неочікувані пропозиції.

Наприклад, крюїнгова компанія шукає асистента інспектора з кадрів закордонного плавання. На посаду готові взяти студента. Правда, треба володіти англійською. Розмір зарплати не озвучують, але запевняють, що можливе кар'єрне зростання.

Посаду касира-оцінювача з заробітком від 11 до 17 тис. грн пропонує мережа ломбардів. Досвід у сфері послуг та володіння програмою 1С буде перевагою для претендента, але не є обов'язковими — підприємство має власний навчальний центр.

Роботу для новачків пропонують і Сили оборони. Наприклад, бригада шукає оператора БПЛА. Кандидат має бути придатним до військової служби, не мати проблем зі здоров'ям й бути готовим жити і працювати у зоні бойових дій. Зарплата — від 20 до 120 тис. грн.

Як не попастися на вудку шахраїв

На жаль, крім доброчесних роботодавців вистачає й аферистів, які хочуть заробити на працівниках або примусити їх працювати безкоштовно. Щоби уникнути обману, варто дотримуватися наступних правил:

шукайте роботу лише на надійних платформах, де є якісна модерація запитів на розміщення;

перевіряйте інформацію про роботодавців у відкритих джерелах: відгуки на DOU та інших перевірених форумах, офіційний сайт, сторінки в соцмережах. За найменшої підозри звертайтеся до офіційних представників компанії за роз’ясненнями;

готуйте універсальний список питань, які поставите на співбесіді;

припиняйте комунікацію, якщо просять заплатити за навчальні матеріали, надіслати фото документів, виконати занадто об’ємне тестове завдання тощо.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яку дистанційну роботу пропонують в Одесі й скільки за неї платять. Виявляється, віддалено можна працювати не тільки в ІТ або торгівлі, але й, наприклад, шеф-кондитером.

Також ми писали про те, яку роботу пропонують одеським студентам.