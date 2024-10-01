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Работа без опыта — какие вакансии предлагают в Одессе

1 октября 2024 15:31
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Работа без опыта в Одессе — какие предложения, сколько платят
Женщина подписывает документы. Иллюстративное фото: freepik.com
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

На рынке труда ощущается дефицит кадров, поэтому работодатели все чаще готовы брать людей с малым опытом или вообще без него. Число таких вакансий только растет. Это хорошая новость для тех, кто трудоустраивается впервые или хочет сменить сферу работы.

Новини.LIVE изучили предложения работы без опыта, которые есть на портале work.ua.

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Что предлагают

По состоянию на 1 октября на портале зарегистрировано почти 2,3 тыс. вакансий, где не нужен опыт. Легче всего такую работу найти, конечно, в сфере обслуживания и торговли. Преимущественно речь идет о кассирах, продавцах, операторах call-центров, уборщиках и торговых представителях. Зарплаты в этих отраслях от 10 до 25 тыс. грн. При наличии автомобиля можно попытаться устроиться водителем такси. Впрочем, есть и достаточно неожиданные предложения.

К примеру, крюинговая компания ищет ассистента инспектора по кадрам заграничного плавания. На должность готовы взять студента. Правда, нужно владеть английским. Размер зарплаты не озвучивают, но уверяют, что возможен карьерный рост.

Пост кассира-оценщика с заработком от 11 до 17 тыс. грн предлагает сеть ломбардов. Опыт в сфере услуг и владение программой 1С будет преимуществом для соискателя, но не является обязательным — у предприятия есть собственный учебный центр.

Работу для новичков предлагают и Силы обороны. К примеру, бригада ищет оператора БПЛА. Кандидат должен быть пригоден к военной службе, не иметь проблем со здоровьем и готов жить и работать в зоне боевых действий. Зарплата — от 20 до 120 тыс. грн.

Как не попасться на удочку мошенников

К сожалению, кроме добропорядочных работодателей хватает и аферистов, желающих заработать на работниках или заставить их работать бесплатно. Чтобы избежать обмана, следует придерживаться следующих правил:

  • ищите работу только на надежных платформах, где есть качественная модерация запросов на размещение;
  • проверяйте информацию о работодателях в открытых источниках: отзывы на DOU и других проверенных форумах, официальный сайт, страницы в соцсетях. При малейшем подозрении обращайтесь к официальным представителям компании за разъяснениями;
  • готовьте универсальный список вопросов, поставленных на собеседовании;
  • прекращайте коммуникацию, если просят заплатить за учебные материалы, послать фото документов, выполнить слишком объемное тестовое задание.

Напомним, ранее мы рассказывали, какую дистанционную работу предлагают в Одессе и сколько за нее платят. Оказывается, удаленно можно работать не только в ИТ или торговле, но и, например, шеф-кондитером.

Также мы писали о том, какую работу предлагают одесским студентам.

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15:31 Работа без опыта — какие вакансии предлагают в Одессе

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Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

15:19 Эксперт ответил, что будет с энергетикой в Украине, если РФ ударит по АЭС

15:12 В Украине национализировали шесть компаний, которые контролировал российских олигарх

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