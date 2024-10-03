Небоевые вакансии в ВСУ для одесситов — предложения и зарплаты

Кухарка угощает военных. Фото: иллюстративное/Армія.Інформ

В Украине действуют программы рекрутинга в Вооруженные силы, когда человек может сам выбрать, на какой должности и в каком подразделении будет служить. Соответственно, и армия ищет специалистов. В основном речь идет о боевых специальностях, но не только.

Журналисты Новини.LIVE выясняли, какие небоевые вакансии предлагают в армии.

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Предложения работы

Как и в гражданской жизни, самый большой спрос в армии на рабочие специальности. Больше всего ВСУ нуждаются в экскаваторщиках, водителях, специалистах по разнообразным ремонтам и поварам. Также очень нужны врачи, медсестры и видеооператоры.

Например, воинская часть ищет повара. Будут платить от 20 тыс. грн до 22 тыс. грн плюс премии. Готовы взять человека с инвалидностью, но нужен опыт работы — не меньше года.

Воинская часть в Одесской области предлагает должность мастера по ремонту автомобильной техники. Необходимые знания основных принципов технического обслуживания, опыт работы механиком будет преимуществом. Зарплата — от 22 тыс. грн до 60 тыс. грн.

Той же части требуется водитель категории В, С, С1 и выше с зарплатой от 22 тыс. грн. до 60 тыс. грн. Кроме водительских прав от кандидата требуется пригодность к военной службе и базовое среднее образование.

В батальоне спецназначения нужен телефонист и линейный смотритель. Он должен уметь обслуживать и ремонтировать средства связи, настраивать и подключать IP-телефонию и сетевое оборудование, а также дежурить в качестве оперативного связиста. Зарплата — от 25 тыс. грн до 120 тыс. грн.

Бригада Нацгвардии ищет переводчика с испанского языка. Чтобы устроиться на должность, нужно отличное знание языка, высшее образование и опыт работы не менее года. Зарплата зависит от места выполнения задач и может составлять от 25 тыс. до 190 тыс. грн.

Бригада теробороны готова платить от 20,1 тыс. грн. до 50 тыс. грн. SMM-менеджеру и таргетологу. Требуется опыт от двух лет, высшее образование и английский на уровне выше среднего. Предпочтение будет отдаваться тем, кто умеет пользоваться графическими редакторами и монтировать видео.

На всех вакансиях предусмотрена военная служба по контракту или по мобилизации.

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