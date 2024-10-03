Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Небоевые вакансии в ВСУ — что предлагают одесситам и сколько платят arrow

Небоевые вакансии в ВСУ — что предлагают одесситам и сколько платят

3 октября 2024 15:56
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Небоевые вакансии в ВСУ для одесситов — предложения и зарплаты
Кухарка угощает военных. Фото: иллюстративное/Армія.Інформ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Украине действуют программы рекрутинга в Вооруженные силы, когда человек может сам выбрать, на какой должности и в каком подразделении будет служить. Соответственно, и армия ищет специалистов. В основном речь идет о боевых специальностях, но не только.

Журналисты Новини.LIVE выясняли, какие небоевые вакансии предлагают в армии.

Читайте также:

Предложения работы

Как и в гражданской жизни, самый большой спрос в армии на рабочие специальности. Больше всего ВСУ нуждаются в экскаваторщиках, водителях, специалистах по разнообразным ремонтам и поварам. Также очень нужны врачи, медсестры и видеооператоры.

Например, воинская часть ищет повара. Будут платить от 20 тыс. грн до 22 тыс. грн плюс премии. Готовы взять человека с инвалидностью, но нужен опыт работы — не меньше года.

Воинская часть в Одесской области предлагает должность мастера по ремонту автомобильной техники. Необходимые знания основных принципов технического обслуживания, опыт работы механиком будет преимуществом. Зарплата — от 22 тыс. грн до 60 тыс. грн.

Той же части требуется водитель категории В, С, С1 и выше с зарплатой от 22 тыс. грн. до 60 тыс. грн. Кроме водительских прав от кандидата требуется пригодность к военной службе и базовое среднее образование.

В батальоне спецназначения нужен телефонист и линейный смотритель. Он должен уметь обслуживать и ремонтировать средства связи, настраивать и подключать IP-телефонию и сетевое оборудование, а также дежурить в качестве оперативного связиста. Зарплата — от 25 тыс. грн до 120 тыс. грн.

Бригада Нацгвардии ищет переводчика с испанского языка. Чтобы устроиться на должность, нужно отличное знание языка, высшее образование и опыт работы не менее года. Зарплата зависит от места выполнения задач и может составлять от 25 тыс. до 190 тыс. грн.

Бригада теробороны готова платить от 20,1 тыс. грн. до 50 тыс. грн. SMM-менеджеру и таргетологу. Требуется опыт от двух лет, высшее образование и английский на уровне выше среднего. Предпочтение будет отдаваться тем, кто умеет пользоваться графическими редакторами и монтировать видео.

На всех вакансиях предусмотрена военная служба по контракту или по мобилизации.

Ранее мы говорили, какие вакансии для людей с инвалидностью предлагают в Одессе.

Также мы сообщали о том, на какие зарплаты могут рассчитывать одесситы без опыта работы.

Одесса ВСУ работа Одесская область Новости Одессы вакансии

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:59 Зеленский прокомментировал отход ВСУ из Угледара

15:56 Небоевые вакансии в ВСУ — что предлагают одесситам и сколько платят

15:45 Российские дроны залетели в Белоруссию, когда Лукашенко в своем самолете был в небе

15:42 Обстрел драмтеатра в Чернигове — российская ракета содержала чипы из США

15:25 Выезд за границу до 18 лет — кого выпустят во время войны

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

15:24 Данные 100 тыс. украинцев выставили на продажу — на Одесчине задержали хакера

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

15:15 Синоптики назвали области, которые завтра накроет дождь и туман

15:07 Киевлянам понадобятся зонтики — в Укргидрометцентре дали прогноз на завтра

14:56 В Харьковской области в результате пожара сгорел поселок — есть погибшие

15:59 Зеленский прокомментировал отход ВСУ из Угледара

15:56 Небоевые вакансии в ВСУ — что предлагают одесситам и сколько платят

15:45 Российские дроны залетели в Белоруссию, когда Лукашенко в своем самолете был в небе

15:42 Обстрел драмтеатра в Чернигове — российская ракета содержала чипы из США

15:25 Выезд за границу до 18 лет — кого выпустят во время войны

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

15:24 Данные 100 тыс. украинцев выставили на продажу — на Одесчине задержали хакера

15:15 Синоптики назвали области, которые завтра накроет дождь и туман

15:07 Киевлянам понадобятся зонтики — в Укргидрометцентре дали прогноз на завтра

14:56 В Харьковской области в результате пожара сгорел поселок — есть погибшие

14:47 Школа-бункер – под Одессой построят противорадиационное укрытие за 117 млн грн

20:43 Шансы и конкуренты Зеленского — что не так с информацией о выборах в Украине

18:43 Снести или оставить — что будет с памятником Пушкину в Одессе

1 октября 2024

16:22 Сторонник Украины и ненавистник Путина — кто такой новый генсек НАТО и чего от него ждать

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

Text

15:17 Подготовка к холодам — что поможет Киеву пройти зиму в этом году

Text

13:29 Глава УИНП рассказал, способствует ли Польша поиск тел жертв Волынской трагедии

Text

13:00 Лучшие танки ВСУ в Курской области и громкое заявление Буданова — эфир День.LIVE

Text

11:28 Какие манипуляции применяет Польша перед выборами — детали от нардепки

Text

08:00 Выход ВСУ из Угледара и кадровые ротации в украинской разведке — эфир Ранок.LIVE

2 октября 2024
Text

22:11 Эксперт объяснил, что стало причиной потери Угледара и чем это грозит

Text

17:50 Жуткая казнь 16 военных ВСУ и важное заявление США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:15 Стоимость электроэнергии для населения вырастет — сколько придется платить

Text

13:42 В ВСУ объяснили, почему важно было освободить агрегатный завод в Волчанске

Text

13:38 В Польше политики не понимают, зачем Сикорский говорит о Волынской трагедии

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября