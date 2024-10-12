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Ближе к депутатам — обзор вакансий в одесской мэрии

12 октября 2024 15:14
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
В одесской мэрии ищут работников
Человек работает. Фото иллюстративное: freepik
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Одесский городской совет приглашает на работу специалистов на вакантные должности. Так, работники нужны в Департамент труда и социальной политики, Приморскую райадминистрацию, Департамент по благоустройству города и Департамент финансов. Заработная плата согласно штатному расписанию.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Объявления о вакансиях. Фото: скриншот

Какие вакансии предлагают в Одессе

Департамент труда и социальной политики предлагает вакантные должности:

  • Главный специалист сектора закупок
  • Главный специалист сектора аудита
  • Главный специалист отдела организационно-аналитической работы
  • Главный специалист сектора организационного обеспечения
  • Главный специалист отдела поддержки функционирования информационной системы социальной защиты
  • Главный специалист сектора по исполнению местных программ

Приморская райадминистрация объявляет конкурс на замещение:

  • Главного специалиста сектора учета и распределения жилья
  • Главного специалиста отдела контроля и мониторинга (временно)

Департамент по благоустройству города имеет вакансию:

  • Начальник отдела контроля территории Киевского района
  • Департамент финансов предлагает вакантные должности:
  • Начальник отдела финансирования социально-культурной сферы
  • Главный специалист сектора финансирования местного бюджета

Требования к кандидатам:

  • Гражданство Украины
  • Высшее образование
  • Владение государственным языком
  • Владение ПК (WORD, EXCEL и другие)
  • Опыт работы по специальности (для некоторых вакансий)

Заявления принимаются в течение месяца. Контактные телефоны для справок:

  • Департамент труда и социальной политики: 705 93 72
  • Приморская райадминистрация: 705-75-17
  • Департамент по благоустройству: (048) 740-78-40
  • Департамент финансов: 722 60 34, 0934219042

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Ранее мы сообщали, что в Одессе есть несколько сфер, где предлагают зарплаты в 100 тыс. грн и больше. Причем традиционные высокооплачиваемые сферы ИТ и продажи недвижимости уступают службе в Силах обороны.

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