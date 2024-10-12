В одесской мэрии ищут работников

Человек работает. Фото иллюстративное: freepik

Одесский городской совет приглашает на работу специалистов на вакантные должности. Так, работники нужны в Департамент труда и социальной политики, Приморскую райадминистрацию, Департамент по благоустройству города и Департамент финансов. Заработная плата согласно штатному расписанию.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Какие вакансии предлагают в Одессе

Департамент труда и социальной политики предлагает вакантные должности:

Главный специалист сектора закупок

Главный специалист сектора аудита

Главный специалист отдела организационно-аналитической работы

Главный специалист сектора организационного обеспечения

Главный специалист отдела поддержки функционирования информационной системы социальной защиты

Главный специалист сектора по исполнению местных программ

Приморская райадминистрация объявляет конкурс на замещение:

Главного специалиста сектора учета и распределения жилья

Главного специалиста отдела контроля и мониторинга (временно)

Департамент по благоустройству города имеет вакансию:

Начальник отдела контроля территории Киевского района

Департамент финансов предлагает вакантные должности:

Начальник отдела финансирования социально-культурной сферы

Главный специалист сектора финансирования местного бюджета

Требования к кандидатам:

Гражданство Украины

Высшее образование

Владение государственным языком

Владение ПК (WORD, EXCEL и другие)

Опыт работы по специальности (для некоторых вакансий)

Заявления принимаются в течение месяца. Контактные телефоны для справок:

Департамент труда и социальной политики: 705 93 72

Приморская райадминистрация: 705-75-17

Департамент по благоустройству: (048) 740-78-40

Департамент финансов: 722 60 34, 0934219042

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