В одесской мэрии ищут работников

Ближе к депутатам — обзор вакансий в одесской мэрии
Одесский городской совет приглашает на работу специалистов на вакантные должности. Так, работники нужны в Департамент труда и социальной политики, Приморскую райадминистрацию, Департамент по благоустройству города и Департамент финансов. Заработная плата согласно штатному расписанию.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Какие вакансии предлагают в Одессе
Департамент труда и социальной политики предлагает вакантные должности:
- Главный специалист сектора закупок
- Главный специалист сектора аудита
- Главный специалист отдела организационно-аналитической работы
- Главный специалист сектора организационного обеспечения
- Главный специалист отдела поддержки функционирования информационной системы социальной защиты
- Главный специалист сектора по исполнению местных программ
Приморская райадминистрация объявляет конкурс на замещение:
- Главного специалиста сектора учета и распределения жилья
- Главного специалиста отдела контроля и мониторинга (временно)
Департамент по благоустройству города имеет вакансию:
- Начальник отдела контроля территории Киевского района
- Департамент финансов предлагает вакантные должности:
- Начальник отдела финансирования социально-культурной сферы
- Главный специалист сектора финансирования местного бюджета
Требования к кандидатам:
- Гражданство Украины
- Высшее образование
- Владение государственным языком
- Владение ПК (WORD, EXCEL и другие)
- Опыт работы по специальности (для некоторых вакансий)
Заявления принимаются в течение месяца. Контактные телефоны для справок:
- Департамент труда и социальной политики: 705 93 72
- Приморская райадминистрация: 705-75-17
- Департамент по благоустройству: (048) 740-78-40
- Департамент финансов: 722 60 34, 0934219042
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