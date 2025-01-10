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Бойові дельфіни на службі РФ — чи варто боятися

10 січня 2025 15:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Скільки у РФ бойових дельфінів і що вони роблять
У ВМС розповіли, скільки у РФ бойових дельфінів. Фото: ілюстративне/з відкритих джерел
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Кількість бойових дельфінів, що перебувають на озброєнні Росії, дуже невелика. А їхній функціонал досить обмежений. Значної загрози вони не несуть.  

Про це в ефірі День.LIVE розповів речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

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Військовий розповів, що росіяни мають не більше п'яти-десяти дельфінів. Їхні завдання — допоміжні, а не власне бойові.

"Загалом їхній функціонал — це та сама собака, тільки у вигляді морських ссавців. Їх тренують виштовхувати людей на поверхню", — говорить Дмитро Плетенчук. 

Речник також додав, що "бойові" дельфіни, скоріше за все, не постраждали від аварії танкерів у Керченській затоці. Враховуючи їх незначну кількість, росіяни могли перемістити їх до закритої водойми.

Зазначимо, що у СРСР досліджувати використання морських ссавців у військових цілях почали ще у 1960-х роках, після того, як аналогічну програму запустили у США. З 1975 року бойових дельфінів використовував радянський Чорноморський флот. Втім, на початку 1990-х років проєкт згорнули. У 2010-х роках РФ заявила, що відновила роботу з підготовки бойових дельфінів. У 2016 році стало відомо, що російське Міністерство оборони закупило п'ять тварин.    

Нагадаємо, через розлив мазуту у Чорному морі вже загинули десятки дельфінів. Вчені припускають, що загиблих тварин може бути набагато більше.

Одеса війна Чорне море дельфіни флот

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