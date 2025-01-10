Сколько в РФ боевых дельфинов и что они делают

В ВМС рассказали, сколько у РФ боевых дельфинов. Фото: иллюстративное/из открытых источников

Количество боевых дельфинов, находящихся на вооружении России, очень невелико. А их функционал достаточно ограничен. Значительной угрозы они не несут.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Читайте также:

Боевые дельфины

Военный рассказал, что россияне имеют не более пяти-десяти дельфинов. Их задачи - вспомогательные, а не собственно боевые.

"В целом их функционал - это та же собака, только в виде морских млекопитающих. Их тренируют выталкивать людей на поверхность", — говорит Дмитрий Плетенчук.

Речник также добавил, что "боевые" дельфины, скорее всего, не пострадали от аварии танкеров в Керченском заливе. Учитывая их незначительное количество, россияне могли переместить их в закрытый водоем.

Отметим, что в СССР исследовать использование морских млекопитающих в военных целях начали еще в 1960-х годах, после того, как аналогичную программу запустили в США. С 1975 года боевых дельфинов использовал советский Черноморский флот. Впрочем, в начале 1990-х годов проект свернули. В 2010-х годах РФ заявила, что возобновила работу по подготовке боевых дельфинов. В 2016 году стало известно, что российское Министерство обороны закупило пять животных.

Напомним, из-за разлива мазута в Черном море уже погибли десятки дельфинов. Ученые предполагают, что погибших животных может быть гораздо больше.