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Бомба сповільненої дії — російський мазут знищить усе живе

11 січня 2025 06:37
Рвачова Анастасія - редактор
Мазут з російських танкерів знищує флору та фауну у Чорному морі - якими будуть наслідки
Мазутні плями у Чорному морі. Фото: Профіль
Рвачова Анастасія - редактор

Після катастрофи російських танкерів тіньового флоту у Чорне море потрапило кілька тонн мазуту, який вже розповсюдився по всій акваторії. Хоча зараз для Одеської області прямої загрози немає, оскільки мазут міг осісти на дні, екологи попереджають, що навесні з підвищенням температури він може прибитися до узбережжя. Це викликає питання: чи вдасться за таких умов розпочати пляжний сезон та чи буде він безпечним?

На ці питання журналістам Новини.LIVE відповів еколог та фахівець Національного екологічного центру України Владислав Балінський. 

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Мазут у Чорному морі

Низькі зимові температури зараз грають на користь нашому регіону, стримуючи масштабні наслідки від розливу мазуту. За словами еколога Владислава Балінського, якщо мазут і досяг нашого узбережжя, то наразі він лише осів на дні, "затаївшись" до кращих для себе умов. Однак уже навесні, з підвищенням температури, ситуація може кардинально змінитися, і тоді екологічна шкода може стати більш значною.

"За таких погодних умов мазут не є дуже небезпечним, бо він залишається спочатку в шарі води. А вже потім, коли підніметься температура, може виплисти на поверхню. І тоді вже буде проблема. І треба зараз думати, що з цим робити та яких заходів вжити", — наголошує Владислав Балінський. 

Еколог Владислав Балінський. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко
Еколог Владислав Балінський.
Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко 

Також фахівець додає, що такий сценарій розвитку подій цілком реальний, адже температура плавлення цього виду мазуту становить близько +20 градусів за Цельсієм. І через те, що він зараз лежить на дні, утворюється комбінований вплив на довкілля.  

"Частина його може здуватися, бо там є парусний ефект. А частина, котра вже опинилася на дні, вона частково збирається як донні відкладення. А потім вже, залежно від умов зовнішніх, вона може дробитися, мігрувати і мати вплив на середовище. Тобто розповсюдження продовжується, і стан поступово погіршується", — каже еколог. 

Мазут знищить усе живе

Варто сказати, що наразі цей мазут не завдає шкоди людям та навколишньому середовищу, проте наслідки відчувають організми, які мешкають на морському дні. Як підкреслює еколог, наразі під дією речовини там утворюється "жвава пустеля", яку не видно людському оку.  

"Зараз ми цього не бачимо. А от навесні, коли це все почне спливати та формувати мазутні плівки на поверхні, будуть наслідки. І ці плівки, до того ж, викликають безкисневе та заморне явище, від якого багато організмів страждатиме. Ми певною мірою заручники цієї ситуації, бо нічого не можемо зробити. Там зібралися мільйони цих частинок, і зібрати їх просто неможливо", —  підсумовує фахівець. 

Чорноморське узбережжя ОдеськоЇ затоки. Фото: Новини.LIVE/ Віктор Бабаєнко
Чорноморське узбережжя Одеської затоки. Фото: Новини.LIVE/ Юлія Браславська 

Наслідки цієї екологічної катастрофи залишаються невизначеними через бойові дії, але вже зараз зрозуміло, що їх масштаб буде величезним, торкнувшись кожного живого організму в Чорному морі. Тому важливо якомога швидше діяти проти забруднення, щоб запобігти ще більшому екоциду та зберегти морське життя.

Нагадаємо, 15 грудня у районі Керченської протоки через шторм затонули два російські танкери — "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". У море потрапили 8,6 тис. тонн мазуту. 

 

Одеса Чорне море загрози екологічна загроза Новини Одеси

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