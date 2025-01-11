Мазут с российских танкеров уничтожает флору и фауну в Черном море - какими будут последствия

Мазутные пятна в Черном море. Фото: Профиль

После катастрофы российских танкеров теневого флота в Черное море попало несколько тонн мазута, который уже распространился по всей акватории. Хотя сейчас для Одесской области прямой угрозы нет, поскольку мазут мог осесть на дне, экологи предупреждают, что весной с повышением температуры он может прибиться к побережью. Это вызывает вопрос: удастся ли при таких условиях начать пляжный сезон и будет ли он безопасным?

На эти вопросы журналистам Новини.LIVE ответил эколог и специалист Национального экологического центра Украины Владислав Балинский.

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Мазут в Черном море

Низкие зимние температуры сейчас играют на пользу нашему региону, сдерживая масштабные последствия от разлива мазута. По словам эколога Владислава Балинского, если мазут и достиг нашего побережья, то пока он лишь осел на дне, "затаившись" до лучших для себя условий. Однако уже весной, с повышением температуры, ситуация может кардинально измениться, и тогда экологический вред может стать более значительным.

"При таких погодных условиях мазут не является очень опасным, потому что он остается сначала в слое воды. А уже потом, когда поднимется температура, может выплыть на поверхность. И тогда уже будет проблема. И надо сейчас думать, что с этим делать и какие меры принять", — отмечает Владислав Балинский.

Эколог Владислав Балинский.

Фото: Новини.LIVE/ Виктор Бабаенко

Также специалист добавляет, что такой сценарий развития событий вполне реален, ведь температура плавления этого вида мазута составляет около +20 градусов по Цельсию. И из-за того, что он сейчас лежит на дне, образуется комбинированное воздействие на окружающую среду.

"Часть его может сдуваться, потому что там есть парусный эффект. А часть, которая уже оказалась на дне, она частично собирается как донные отложения. А потом уже, в зависимости от условий внешних, она может дробиться, мигрировать и иметь влияние на среду. То есть распространение продолжается и состояние постепенно ухудшается", — говорит эколог.

Мазут уничтожит все живое

Стоит сказать, что пока этот мазут не наносит вреда людям и окружающей среде, однако последствия ощущают организмы, которые живут на морском дне. Как подчеркивает эколог, сейчас под действием вещества там образуются "оживленная пустыня", которую не видно человеческому глазу.

"Сейчас мы этого не видим. А вот весной, когда это все начнет всплывать и формировать мазутные пленки на поверхности, будут последствия. И эти пленки, к тому же, вызывают бескислородное и заморное явление, от которого многие организмы будут страдать. Мы в определенной степени заложники этой ситуации, потому что ничего не можем сделать. Там собрались миллионы этих частиц ,и собрать их просто невозможно", — подытоживает специалист.

Черноморское побережье Одесского залива. Фото: Новини.LIVE/ Юлия Браславская

Последствия этой экологической катастрофы остаются неопределенными из-за боевых действий, но уже сейчас понятно, что их масштаб будет огромным, затронув каждый живой организм в Черном море. Поэтому важно как можно скорее действовать против загрязнения, чтобы предотвратить еще больший экоцид и сохранить морскую жизнь.

Напомним, 15 декабря в районе Керченского пролива из-за шторма затонули два российских танкера — "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попали 8,6 тыс. тонн мазута.