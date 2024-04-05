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Бомбардувальники над акваторією Чорного моря — загроза пуску ракет по Одещині

5 квітня 2024 15:07
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Бомбардувальники над акваторією Чорного моря — загроза пуску ракет по Одещині
Російський бомбардувальник у небі. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Над акваторією Чорного моря зараз, 5 квітня, помічені Ту-22м3. Вони є носіями балістичних ракет, тож в регіоні наразі оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють у Силах оборони півдня України.
 

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Бомбардувальники над акваторією Чорного моря — загроза пуску ракет по Одещині - фото 1
Повідомлення про загрозу. Фото: скриншот

Де звучить повітряна тривога

Наразі повітряна тривога звучить в більшості областей України. Загроза балістичного озброєння наразі у Одеській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській та Харківській областях. Також червоним кольором позначені Донецька та Луганська області та територія тимчасово окупованого Криму.

Бомбардувальники над акваторією Чорного моря — загроза пуску ракет по Одещині - фото 2
Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить, як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями. 

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Нагадаємо, що під час атаки вночі проти 5 квітня росіяни намагались пошкодити обʼєкт енергетичної інфраструктури Одеського регіону. На щастя, їм це не вдалося, адже сили ППО збили усі чотири ворожі БпЛА.

Одеса
російські війська
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Одеська область
Новини Одеси
повітряна тривога
ракетний удар

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