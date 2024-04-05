Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Бомбардировщики над акваторией Черного моря — угроза пуска ракет по Одесчине arrow

Бомбардировщики над акваторией Черного моря — угроза пуска ракет по Одесчине

5 апреля 2024 15:07
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Бомбардировщики над акваторией Черного моря — угроза пуска ракет по Одесчине
Российский бомбардировщик в небе. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Над акваторией Черного моря сейчас, 5 апреля, отмечены Ту-22м3. Они являются носителями баллистических ракет, поэтому в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают в Силах обороны юга Украины.

Читайте также:
Бомбардировщики над акваторией Черного моря —угроза пуска ракет по Одесчине - фото 1
Уведомление об угрозе. Фото: скриншот

Где звучит воздушная тревога

В настоящее время воздушная тревога звучит в большинстве областей Украины. Угроза баллистического вооружения в Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Также красным цветом обозначены Донецкая и Луганская области и территория временно оккупированного Крыма.

Бомбардировщики над акваторией Черного моря —угроза пуска ракет по Одесчине - фото 2
Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Угроза баллистического вооружения — что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.

Напомним, что во время атаки в ночь на 5 апреля россияне пытались повредить объект энергетической инфраструктуры Одесского региона. К счастью, им это не удалось, ведь силы ПВО сбили все четыре вражеских БпЛА.

Одесса
российские войска
Черное море
Одесская область
Новости Одессы
воздушная тревога
ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым