Бомбардировщики над акваторией Черного моря — угроза пуска ракет по Одесчине

Российский бомбардировщик в небе. Фото: росСМИ

Над акваторией Черного моря сейчас, 5 апреля, отмечены Ту-22м3. Они являются носителями баллистических ракет, поэтому в регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают в Силах обороны юга Украины.

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Уведомление об угрозе. Фото: скриншот

Где звучит воздушная тревога

В настоящее время воздушная тревога звучит в большинстве областей Украины. Угроза баллистического вооружения в Одесской, Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областях. Также красным цветом обозначены Донецкая и Луганская области и территория временно оккупированного Крыма.

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Угроза баллистического вооружения — что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет, баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.



Напомним, что во время атаки в ночь на 5 апреля россияне пытались повредить объект энергетической инфраструктуры Одесского региона. К счастью, им это не удалось, ведь силы ПВО сбили все четыре вражеских БпЛА.