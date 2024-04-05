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Росіяни знову націлились на енергетику Одещини — Гуменюк про нічну атаку на регіон

5 квітня 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Росіяни знову націлились на енергетику Одещини — Гуменюк про нічну атаку на регіон
Робота український військових. Фото: Сили оборони півдня України
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Під час атаки вночі проти 5 квітня росіяни намагались пошкодити обʼєкт енергетичної інфраструктури Одеського регіону. На щастя, їм це не вдалося, адже сили ППО збили усі чотири ворожі БпЛА.

Про це в етері національного телемарафону повідомила начальниця пресцентру Сил оборони півдня Наталя Гуменюк.

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За словами військової, армія РФ атакувала Україну з півдня, випускаючи дрони з тимчасово окупованого Криму та спрямовуючи їх двома хвилями. Перша була у напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей, а от друга — через акваторію Чорного моря у напрямку Одещини.

"Як правило, ворог намагається використовувати складні маршрути, підбираючись до конкретних об'єктів критичної інфраструктури через житлові будинки. Проте на Одещині чотири дрони були знищені", — прокоментувала військова. 

Тактика випуску дронів

Росіяни останнім часом можуть випускати малу кількість ударних БпЛА, проте це не свідчить про те, що в них їх нема на спорядженні. Невеликими групами вони розвідують ступінь підготовки ППО до відбивання ударів.

"Останнім часом вони дійсно використовують такі партії "10+", або навіть "10-", коли три-чотири дрони спрямовували в потрібному напрямку, аби перевірити готовність ППО. Ця тактика свідчить про те, що вони готуються до чергових атак", — зазначила Наталя Гуменюк.

Нагадаємо, що станом на сьогодні, 5 квітня, ворожий ракетоносій зі спорядженими восьми "Калібрами" вийшов у Середземне море. На чергуванні акваторії Чорного та Азовського морів кораблів росіян наразі не помічено. 

Також ми писали, що уламки одного з російських дронів з написом на крилі "Герань-2" знайшли вчора, 4 квітня, на території Молдови. Залишки дрону були помічені менше ніж за кілометр від кордону Одеської області.

Одеса
війна
російські війська
Одеська область
сфера енергетики
Новини Одеси
ППО
Наталія Гуменюк
дрон Шахід-136

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