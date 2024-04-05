Россияне снова нацелились на энергетику Одесчины — Гуменюк о ночной атаке на регион

Работа украинских военных. Фото: Силы обороны юга Украины

Во время атаки в ночь на 5 апреля россияне пытались повредить объект энергетической инфраструктуры Одесского региона. К счастью, им это не удалось, ведь силы ПВО сбили все четыре вражеских БпЛА.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщила начальница пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

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По словам военной, армия РФ атаковала Украину с юга, выпуская дроны из временно оккупированного Крыма и направляя их двумя волнами. Первая была в направлении Запорожской и Днепропетровской областей, а вот вторая – через акваторию Черного моря в направлении Одесчины.

"Как правило, враг пытается использовать сложные маршруты, подбираясь к конкретным объектам критической инфраструктуры через жилые дома. Однако в Одесской области четыре дрона были уничтожены", — прокомментировала военная.

Тактика выпуска дронов

Россияне в последнее время могут выпускать малое количество ударных БпЛА, однако это не свидетельствует о том, что у них их нет на снаряжении. Небольшими группами они разведывают степень подготовки ПВО к отражению ударов.

"В последнее время они действительно используют такие партии "10 +", или даже "10 - ", когда три-четыре дроны направляли в нужном направлении, чтобы проверить готовность ПВО. Эта тактика свидетельствует о том, что они готовятся к очередным атакам" , — отметила Наталья Гуменюк.

Напомним, что на сегодня, 5 апреля, вражеский ракетоноситель со снаряженными восьми "Калибрами" вышел в Средиземное море. На дежурстве акватории Черного и Азовского морей кораблей россиян пока не замечено.

Также мы писали, что обломки одного из российских дронов с надписью на крыле "Герань-2" нашли вчера, 4 апреля, на территории Молдовы. Остатки дрона были замечены менее чем в километре от границы Одесской области.