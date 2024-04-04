У Молдові знайшли уламки російського дрону — що відомо

Уламки дрону у Молдові. Фото: Прикордонна поліція Республіки Молдова.

На території Молдови сьогодні, 4 квітня, вкотре знайшли уламки БпЛА, які Росія запускає під час атак по українським територіям. Залишки дрону були помічені менше ніж за кілометр від кордону Одеської області.

Про це повідомляє Прикордонна поліція Республіки Молдова.

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"Поблизу міста Етулія-Владічень Вулканештського району ідентифіковано інші фрагменти знищеного безпілотника з написом на крилі — "Герань-2"", — зазначають у відомстві.



Уламки дрону у Молдові. Фото: Прикордонна поліція Республіки Молдова.

Реакція Молдови

На місце події негайно виїхали компетентні органи, а доступ до місцезнаходження уламків було обмежено. Наразі залишки безпілотника досліджують фахівці. У відомстві запевняють, що жодних ризиків не виявлено.

Небезпека для сусідніх країн

Нагадаємо, що сьогодні вдень в Одесі і області лунала повітряна тривога. Загроза була пов'язана із можливістю застосування балістики з боку армії окупанта.

Також ми повідомляли, що Польща та союзники вранці, 31 березня, активізували літаки задля забезпечення безпеки польського повітряного простору. Таке рішення вони прийняли через підліт російських ракет до прикордоння країни.