У Румунії знайшли уламки російського дрону — деталі

Уламки російського дрону. Ілюстративне Фото: GeneralStaff.ua

На території Румунії напередодні знову знайшли уламки БпЛА, які Росія випускає під час атак на Україну. Ймовірно, дрон мав атакувати портову інфраструктуру на Дунаї.

Про це повідомляє міністерство Національної оборони Румунії.

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На території Румунії знайшли уламки безпілотника, яким росіяни атакують український річковий порт Ізмаїл на Дунаї. Це сталось неподалік кордонів з Одеською областю.

"Фрагменти, які є частиною БпЛА, були виявлені на сільськогосподарській території на острові Маре-а-Брайлей", — йдеться у повідомленні Міністрества.

Наразі ведеться розслідування інциденту спільно зі спеціалізованими структурами системи національної оборони Румунії.

Зобов'язання НАТО

Видання Reuters пише про те, що НАТО має зобов'язання щодо взаємної оборони. У випадку, якщо один з її членів зазнає нападу, члени альянсу мають відповісти.

"Але Атлантичний альянс і румунські офіційні особи заявили після подібних інцидентів у минулому, що вони не знайшли жодних доказів навмисного нападу на Румунію", — повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що Росія не застосовувала навмисних атак проти його країни. При цьому він упевнений, що в майбутньому РФ також цього не робитиме.

Раніше ми повідомляли, що румунське Міністерство національної оборони повідомило про підняття винищувачів F-16 у зв'язку з атакою російських безпілотників на Одеську область. Повітряну тривогу оголошували у прикордонних населених пунктах Тулча і Галац.