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У Румунії знайшли уламки російського дрону — деталі

29 березня 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
У Румунії знайшли уламки російського дрону — деталі
Уламки російського дрону. Ілюстративне Фото: GeneralStaff.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

На території Румунії напередодні знову знайшли уламки БпЛА, які Росія випускає під час атак на Україну. Ймовірно, дрон мав атакувати портову інфраструктуру на Дунаї. 

Про це повідомляє міністерство Національної оборони Румунії.

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На території Румунії знайшли уламки безпілотника, яким росіяни атакують український річковий порт Ізмаїл на Дунаї. Це сталось неподалік кордонів з Одеською областю.

"Фрагменти, які є частиною БпЛА, були виявлені на сільськогосподарській території на острові Маре-а-Брайлей", — йдеться у повідомленні Міністрества. 

Наразі ведеться розслідування інциденту спільно зі спеціалізованими структурами системи національної оборони Румунії.

Зобов'язання НАТО

Видання Reuters пише про те, що НАТО має зобов'язання щодо взаємної оборони. У випадку, якщо один з її членів зазнає нападу, члени альянсу мають відповісти. 

"Але Атлантичний альянс і румунські офіційні особи заявили після подібних інцидентів у минулому, що вони не знайшли жодних доказів навмисного нападу на Румунію", — повідомляє Reuters.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що Росія не застосовувала навмисних атак проти його країни. При цьому він упевнений, що в майбутньому РФ також цього не робитиме.

Раніше ми повідомляли, що румунське Міністерство національної оборони повідомило про підняття винищувачів F-16 у зв'язку з атакою російських безпілотників на Одеську область. Повітряну тривогу оголошували у прикордонних населених пунктах Тулча і Галац.

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