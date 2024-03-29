Російські дрони несуть більшу загрозу, ніж раніше — що змінилось

Ворожий дрон у небі. Фото: Міноборони України

Під час останніх атак на енергооб'єкти Росія використовувала покращені версії "шахедів". Тепер ворожі безпілотники важче помітити, а сила ураження у них збільшена.

Про це під час пресбрифінгу в Одесі повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

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За словами міністра, ворог модернізував БпЛА, які використовував під час атаки на енергетику України. Вони змінили дизайн дронів, аби їх було важче помітити та уразити.

"Дрони покриті карбоном, чорні, щоб бути максимально непомітними для систем спостереження та візуального контролю. Вони летять уночі. Дрони при заході на ціль відключають двигун і планують, щоб бути ще непомітнішими", — прокоментував Герман Галущенко.

Енергетик додав, що окрім нового кольору, бойова частина "шахедів" також зазнала прогресивних змін.

"Це не ті дрони, які ми бачили минулого року. Вони мають абсолютно нову бойову частину, яка дуже сильно впливає на енергетику. Минулого року ми знімали обладнання на ремонт. Зараз, на жаль, так уже не виходить", — сказав він.

Атака по інфраструктурі Одещини

Нагадаємо, що в ніч проти 25 березня ворог здійснив чергову атаку на Одещину із застосуванням ударних БпЛА. Внаслідок атаки безпілотників на регіон пошкоджено енергетичний об'єкт.

Також ми повідомляли, що вночі проти 24 березня окупанти знову атакували Одеську область. На регіон ворог спрямував ударні дрони, внаслідок чого сталося влучання одного з них у припортовий об'єкт.