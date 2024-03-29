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Российские дроны несут большую угрозу, чем раньше — что изменилось

29 марта 2024 11:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Российские дроны несут большую угрозу, чем раньше — что изменилось
Вражеский дрон в небе. Фото: Минобороны Украины
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Во время последних атак на энергообъекты Россия использовала улучшенные версии "шахедов". Теперь вражеские беспилотники труднее заметить, а сила поражения у них увеличена.

Об этом во время прессбрифинга в Одессе сообщил Министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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По словам министра, враг модернизировал БпЛА, которые использовались во время атаки на энергетику Украины. Они изменили дизайн дронов, чтобы их было труднее заметить и поразить.

"Дроны покрыты карбоном, черные, чтобы быть максимально незаметными для систем наблюдения и визуального контроля. Они летят ночью. Дроны при заходе на цель отключают двигатель и планируют, чтобы быть еще незаметнее" , — прокомментировал Герман Галущенко.

Энергетик добавил, что кроме нового цвета, боевая часть "шахедов" также изменилась.

"Это не те дроны, которые мы видели в прошлом году. У них совершенно новая боевая часть, которая очень сильно влияет на энергетику. В прошлом году мы снимали оборудование для ремонта. Сейчас, к сожалению, так уже не получается", — сказал он.

Атака по инфраструктуре Одесской области

Напомним, что в ночь на 25 марта враг совершил очередную атаку на Одесчину с применением ударных БпЛА. В результате атаки беспилотников на регион поврежден энергетический объект.

Также мы сообщали, что ночью против 24 марта оккупанты снова атаковали Одесскую область. На регион враг направил ударные дроны, в результате чего произошло попадание одного из них в припортовый объект.

Герман Галущенко
Одесса
война
российские войска
Одесская область
Новости Одессы
дрон Шахид-136
дроны
энергетика
атака

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