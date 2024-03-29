Российские дроны несут большую угрозу, чем раньше — что изменилось
Во время последних атак на энергообъекты Россия использовала улучшенные версии "шахедов". Теперь вражеские беспилотники труднее заметить, а сила поражения у них увеличена.
Об этом во время прессбрифинга в Одессе сообщил Министр энергетики Украины Герман Галущенко.
Новейшие "шахеды" РФ
По словам министра, враг модернизировал БпЛА, которые использовались во время атаки на энергетику Украины. Они изменили дизайн дронов, чтобы их было труднее заметить и поразить.
"Дроны покрыты карбоном, черные, чтобы быть максимально незаметными для систем наблюдения и визуального контроля. Они летят ночью. Дроны при заходе на цель отключают двигатель и планируют, чтобы быть еще незаметнее" , — прокомментировал Герман Галущенко.
Энергетик добавил, что кроме нового цвета, боевая часть "шахедов" также изменилась.
"Это не те дроны, которые мы видели в прошлом году. У них совершенно новая боевая часть, которая очень сильно влияет на энергетику. В прошлом году мы снимали оборудование для ремонта. Сейчас, к сожалению, так уже не получается", — сказал он.
Атака по инфраструктуре Одесской области
Напомним, что в ночь на 25 марта враг совершил очередную атаку на Одесчину с применением ударных БпЛА. В результате атаки беспилотников на регион поврежден энергетический объект.
Также мы сообщали, что ночью против 24 марта оккупанты снова атаковали Одесскую область. На регион враг направил ударные дроны, в результате чего произошло попадание одного из них в припортовый объект.
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