Для надійного захисту енергооб'єктів Одещини потрібні системи ППО

Герман Галущенко на пресбрифінгу в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Під час масованих ракетних атак по енергооб'єктах України в багатьох з них спрацював трирівневий захист. Це допомогло уникнути серйозніших наслідків, проте потреба в ППО залишається актуальною.

Про це під час пресбрифінгу в Одесі повідомив Міністр енергетики України Герман Галущенко.



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Міністр зазначив, що завдяки якісному захисту об'єктів енергетичної інфраструктури вдалось уникнути більших втрат.

"Трирівневий захист справді у багатьох енергооб'єктах спрацював. Навіть коли були влучання він допоміг уникнути травматичних наслідків", — зазначив енергетик.

Потреба у ППО

Однак Герман Галущенко наголосив, що для якісного та надійного захисту території України — є потреба у системах протиповітряної оборони. Особливо потребує такого захисту — Одещина, адже загроза балістики для регіону є постійно.

"Нема такої системи захисту, яка може замінити ППО. Тим паче, коли ворог застосовує балістичне озброєння. На жаль, до Одеси балістичні ракети долітають за одну хвилину, це дуже швидко", — сказав енергетик.

Нагадаємо, що сьогодні зранку, 28 березня, в Одесі скасували графіки відключення світла завдяки відновленню енергосистеми. Однак блекаути можуть повернутися у разі чергової атаки ворога на критичну інфраструктуру України.

Також ми повідомляли, що в ніч проти 25 березня ворог здійснив чергову атаку на Одещину із застосуванням ударних БпЛА. Внаслідок атаки безпілотників на регіон пошкоджено енергетичний об'єкт.