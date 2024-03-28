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Для надійного захисту енергооб'єктів Одещини потрібні системи ППО

28 березня 2024 17:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Для надійного захисту енергооб'єктів Одещини потрібні системи ППО
Герман Галущенко на пресбрифінгу в Одесі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Під час масованих ракетних атак по енергооб'єктах України в багатьох з них спрацював трирівневий захист. Це допомогло уникнути серйозніших наслідків, проте потреба в ППО залишається актуальною.

Про це під час пресбрифінгу в Одесі повідомив Міністр енергетики України  Герман Галущенко.
 

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Міністр зазначив, що завдяки якісному захисту об'єктів енергетичної інфраструктури вдалось уникнути більших втрат. 

"Трирівневий захист справді у багатьох енергооб'єктах спрацював. Навіть коли були влучання він допоміг уникнути травматичних наслідків", — зазначив енергетик.

Потреба у ППО

Однак Герман Галущенко наголосив, що для якісного та надійного захисту території України — є потреба у системах протиповітряної оборони. Особливо потребує такого захисту — Одещина, адже загроза балістики для регіону є постійно. 

"Нема такої системи захисту, яка може замінити ППО. Тим паче, коли ворог застосовує балістичне озброєння. На жаль, до Одеси балістичні ракети долітають за одну хвилину, це дуже швидко", — сказав енергетик.

Нагадаємо, що сьогодні зранку, 28 березня, в Одесі скасували графіки відключення світла завдяки відновленню енергосистеми. Однак блекаути можуть повернутися у разі чергової атаки ворога на критичну інфраструктуру України. 

Також ми повідомляли, що в ніч проти 25 березня ворог здійснив чергову атаку на Одещину із застосуванням ударних БпЛА. Внаслідок атаки безпілотників на регіон пошкоджено енергетичний об'єкт.

Герман Галущенко
Одеса
електроенергія
Одеська область
Новини Одеси
ППО
Олег Кіпер
енергетика

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