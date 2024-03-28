Для надежной защиты энергообъектов Одесчины нужны системы ПВО

Герман Галущенко на прессбрифинге в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Во время массированных ракетных атак по энергообъектам Украины у многих из них сработала трехуровневая защита. Это помогло избежать более серьезных последствий, однако потребность в ПВО остается актуальной.

Об этом во время пресс-брифинга в Одессе сообщил Министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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Министр отметил, что благодаря качественной защите объектов энергетической инфраструктуры удалось избежать больших потерь.

"Трехуровневая защита действительно во многих энергообъектах сработала. Даже когда были попадания она помогла избежать травматических последствий" , — отметил энергетик.

Потребность в ПВО

Однако Герман Галущенко подчеркнул, что для качественной и надежной защиты территории Украины есть потребность в системах противовоздушной обороны. Особо нуждается в такой защите — Одесщина, ведь угроза баллистики для региона постоянно.

"Нет такой системы защиты, которая может заменить ПВО. Тем более, когда враг применяет баллистическое вооружение. К сожалению, в Одессу баллистические ракеты долетают за одну минуту, это очень быстро" , — сказал энергетик.

Напомним, что сегодня утром, 28 марта, в Одессе упразднили графики отключения света благодаря восстановлению энергосистемы. Однако блекауты могут вернуться в случае очередной атаки противника на критическую инфраструктуру Украины.

Также мы сообщали, что в ночь на 25 марта враг совершил очередную атаку на Одесщину с применением ударных БпЛА. В результате атаки беспилотников на регион поврежден энергетический объект.