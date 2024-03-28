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Одеса може повернутися до графіків відключення світла — за яких умов

28 березня 2024 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеса може повернутися до графіків відключення світла — за яких умов
Міністр енергетики України Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні зранку в Одесі скасували графіки відключення світла через відновлення енергосистеми. Однак блекаути можуть повернутися у разі чергової атаки ворога на критичну інфраструктуру України. 

Про це під час пресбрифінгу повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко. 
 

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"Сьогодні дійсно немає графіків, але дуже багато залежить від наступних атак. Будемо дивитися, якими будуть наслідки і тоді вирішуватимемо щодо запровадження відключень", — сказав міністр. 

Одеса готова до графіків

Крім того, енергетик наголосив, що саме на прикладі Одеси енергосистема України розробляла зручні для людей графіки відключень світла, щоб не було перенапруження мережі. 

"Коли запроваджуються графіки планових відключень, простіше. Ми вже маємо досвід зими 2022 року. Саме в Одесі за цей період ми винесли багато щодо формування графіків і їх дотримання", — додав Герман Галущенко. 

Слід зазначити, що у разі повторних атак по критичній інфраструктурі, котельні, підстанції та насосні станції підʼєднані до генераторів. Тож у домівках одеситів буде вода та тепло. А у разі необхідності можна звернутися до найближчого пункту незламності. 

Атака критичної інфраструктури

Нагадаємо, що в ніч проти 25 березня ворог здійснив чергову атаку на Одещину із застосуванням ударних БпЛА. Внаслідок атаки безпілотників на регіон пошкоджено енергетичний об'єкт. 

Також ми повідомляли, що вночі проти 24 березня окупанти знову атакували Одеську область. На регіон ворог спрямував ударні дрони, внаслідок чого сталося влучання одного з них у припортовий об'єкт.

Герман Галущенко
Одеса
електроенергія
Одеська область
електропостачання
Одеська ОДА
Новини Одеси
світло
блекаут

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