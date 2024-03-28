Графіки обмежень в Одесі та області вже не застосовуються — яка ситуація зі світлом у регіоні

Лампа та лінії електропередач. Фото: ДПСУ

Станом на 28 березня графіки стабілізаційних відключень в Одесі та Одеському районі не застосовуються. Стабілізувати ситуацію вдалось за рахунок додаткової потужності зеленої генерації — сонцю та вітру.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

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Станом на сьогодні, 28 березня, енергетикам вдалося уникнути обмежень споживання світла. Цьому посприяла тепла погода та помірне споживання електричної енергії. Не зважаючи на зменшене навантаження на енергомережу, ситуація в регіоні все ще залишається складною.

"Уникнути відключень нам допомагає й зелена генерація — вітрові та сонячні електростанції, котрі забезпечують додаткову потужність. Проте, ремонтні роботи на енергообʼєктах НЕК ''Укренерго'' тривають і мережеві обмеження все ще є", — зазначив генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григор’єв.

Розумне споживання електроенергії

На сьогодні в Одесі все ще тільки половину міського електротранспорту виведено на лінії. Також деякі підприємства переведені на нічний режим роботи. У ДТЕК закликають зменшувати навантаження на електромережу, аби якомога скоріше стабілізувати ситуацію на Одещині.

"Енергетики та влада закликають розумно споживати електроенергію. За рахунок спільних дій енергетикам вдається зменшити електроспоживання в пікові години навантаження та стабілізувати енергосистему", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Одеський регіон наразі не планує звертатися за допомогою щодо усунення пошкоджень в енергетичних об'єктах. Так, усі необхідні міські служби забезпечені генераторами та можуть працювати за умови відсутності світла.

Також ми писали, що під час обстрілів Одещини пошкодження зазнали цілі комплекси енергосистеми. В регіоні надалі триває робота з відновлення цих об'єктів.