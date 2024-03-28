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Графіки обмежень в Одесі та області вже не застосовуються — яка ситуація зі світлом у регіоні

28 березня 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Графіки обмежень в Одесі та області вже не застосовуються — яка ситуація зі світлом у регіоні
Лампа та лінії електропередач. Фото: ДПСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на 28 березня графіки стабілізаційних відключень в Одесі та Одеському районі не застосовуються. Стабілізувати ситуацію вдалось за рахунок додаткової потужності зеленої генерації — сонцю та вітру. 

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Одеські електромережі.

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Відновлення енергетики на Одещині

Станом на сьогодні, 28 березня, енергетикам вдалося уникнути обмежень споживання світла. Цьому посприяла тепла погода та помірне споживання електричної енергії. Не зважаючи на зменшене навантаження на енергомережу, ситуація в регіоні все ще залишається складною.

"Уникнути відключень нам допомагає й зелена генерація — вітрові та сонячні електростанції, котрі забезпечують додаткову потужність. Проте, ремонтні роботи на енергообʼєктах НЕК ''Укренерго'' тривають і мережеві обмеження все ще є", — зазначив генеральний директор ДТЕК Одеські електромережі Дмитро Григор’єв.

Розумне споживання електроенергії

На сьогодні в Одесі все ще тільки половину міського електротранспорту виведено на лінії. Також деякі підприємства переведені на нічний режим роботи. У ДТЕК закликають зменшувати навантаження на електромережу, аби якомога скоріше стабілізувати ситуацію на Одещині.

"Енергетики та влада закликають розумно споживати електроенергію. За рахунок спільних дій енергетикам вдається зменшити електроспоживання в пікові години навантаження та стабілізувати енергосистему", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Одеський регіон наразі не планує звертатися за допомогою щодо усунення пошкоджень в енергетичних об'єктах. Так, усі необхідні міські служби забезпечені генераторами та можуть працювати за умови відсутності світла. 

Також ми писали, що під час обстрілів Одещини пошкодження зазнали цілі комплекси енергосистеми. В регіоні надалі триває робота з відновлення цих об'єктів.

Одеса
електроенергія
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електропостачання
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ДТЕК
відключення світла
світло

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