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Графики ограничений в Одессе и области уже не применяются — какая ситуация со светом в регионе

28 марта 2024 14:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Графики ограничений в Одессе и области уже не применяются — какая ситуация со светом в регионе
Лампа и линии электропередач. Фото: ГНСУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На 28 марта графики стабилизационных отключений в Одессе и Одесском районе не применяются. Стабилизировать ситуацию удалось за счет дополнительной мощности зеленой генерации — солнца и ветра.

Об этом сообщает прессслужба ДТЭК Одесские электросети.

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На сегодня, 28 марта, энергетикам удалось избежать ограничений потребления света. Этому поспособствовала теплая погода и умеренное потребление электрической энергии. Несмотря на уменьшенную нагрузку на энергосеть, ситуация в регионе все еще остается сложной.

"Избежать отключений нам помогает и зеленая генерация — ветровые и солнечные электростанции, обеспечивающие дополнительную мощность. Однако ремонтные работы на энергообъектах НЭК ''Укрэнерго'' продолжаются и сетевые ограничения все еще есть" , — отметил генеральный директор ДТЭК Одесские электросети Дмитрий Григорьев.

Умное потребление электроэнергии

На сегодняшний день в Одессе все еще только половина городского электротранспорта выведена на линии. Также некоторые предприятия переведены в ночной режим работы. В ДТЭК призывают уменьшать нагрузку на электросеть, чтобы как можно скорее стабилизировать ситуацию в Одесской области.

"Энергетики и власти призывают разумно потреблять электроэнергию. За счет совместных действий энергетикам удается снизить электропотребление в пиковые часы нагрузки и стабилизировать энергосистему" , — говорится в сообщении.

Напомним, что Одесский регион пока не планирует обращаться за помощью по устранению повреждений в энергетических объектах. Так, все необходимые городские службы обеспечены генераторами и могут работать при отсутствии света.

Также мы писали, что во время обстрелов Одесчины повреждения получили целые комплексы энергосистемы. В регионе продолжается работа по восстановлению этих объектов.

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