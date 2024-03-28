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Одесса может вернуться к графику отключения света — при каких условиях

28 марта 2024 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесса может вернуться к графику отключения света — при каких условиях
Министр энергетики Герман Галущенко. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня утром в Одессе отменили графики отключения света из-за возобновления энергосистемы. Однако блекауты могут вернуться в случае очередной атаки противника на критическую инфраструктуру Украины.

Об этом во время пресс-брифинга сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

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"Сегодня действительно нет графиков, но очень многое зависит от следующих атак. Будем смотреть, какими будут последствия и тогда будем решать о введении отключений", — сказал министр.

Одесса готова к графикам

Кроме того, энергетик подчеркнул, что именно на примере Одессы энергосистема Украины разрабатывала удобные для людей графики отключения света, чтобы не было перенапряжения сети.

"Когда вводятся графики плановых отключений, проще. У нас уже есть опыт зимы 2022 года. Именно в Одессе за этот период мы вынесли многое относительно формирования графиков и их соблюдения", — добавил Герман Галущенко.

Следует отметить, что в случае повторных атак по критической инфраструктуре котельные, подстанции и насосные станции подключены к генераторам. Так что в домах одесситов будет вода и тепло. А в случае необходимости можно обратиться в ближайший пункт несокрушимости.

Атака критической инфраструктуры

Напомним, что в ночь на 25 марта враг совершил очередную атаку на Одесчину с применением ударных БпЛА. В результате атаки беспилотников на регион поврежден энергетический объект.

Также мы сообщали, что ночью против 24 марта оккупанты снова атаковали Одесскую область. На регион враг направил ударные дроны, в результате чего произошло попадание одного из них в припортовый объект.

Герман Галущенко
Одесса
электроэнергия
Одесская область
электроснабжение
Одесская ОГА
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