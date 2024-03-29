В Румынии нашли обломки российского дрона — детали
На территории Румынии накануне снова обнаружили обломки БпЛА , которые Россия выпускает во время атак на Украину. Вероятно, дрон должен был атаковать портовую инфраструктуру на Дунае.
Об этом сообщает министерство Национальной обороны Румынии.
Обломки дрона в Румынии
На территории Румынии обнаружили обломки беспилотника, которым россияне атакуют украинский речной порт Измаил на Дунае. Это произошло недалеко от границ с Одесской областью.
"Фрагменты, являющиеся частью БпЛА, были обнаружены на сельскохозяйственной территории на острове Маре-а-Брайлей" , — говорится в сообщении Министерства.
В настоящее время проводится расследование инцидента совместно со специализированными структурами системы национальной обороны Румынии.
Обязательства НАТО
Издание Reuters пишет о том, что у НАТО есть обязательства по взаимной обороне. В случае, если один из ее членов подвергается нападению, члены альянса должны ответить.
"Но Атлантический альянс и румынские официальные лица заявили после подобных инцидентов в прошлом, что они не нашли никаких доказательств умышленного нападения на Румынию" , — сообщает Reuters.
Напомним, что премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Россия не применяла умышленные атаки против его страны. При этом он уверен, что в будущем РФ тоже этого не будет делать.
Ранее мы сообщали, что румынское Министерство национальной обороны сообщило о поднятии истребителей F-16 в связи с атакой российских беспилотников на Одесскую область. Воздушная тревога была объявлена в приграничных населенных пунктах Тулча и Галац.
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