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В Румынии нашли обломки российского дрона — детали

29 марта 2024 15:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Румынии нашли обломки российского дрона — детали
Обломки русского дрона. Иллюстративное Фото: GeneralStaff.ua
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На территории Румынии накануне снова обнаружили обломки БпЛА , которые Россия выпускает во время атак на Украину. Вероятно, дрон должен был атаковать портовую инфраструктуру на Дунае.

Об этом сообщает министерство Национальной обороны Румынии.

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На территории Румынии обнаружили обломки беспилотника, которым россияне атакуют украинский речной порт Измаил на Дунае. Это произошло недалеко от границ с Одесской областью.

"Фрагменты, являющиеся частью БпЛА, были обнаружены на сельскохозяйственной территории на острове Маре-а-Брайлей" , — говорится в сообщении Министерства.

В настоящее время проводится расследование инцидента совместно со специализированными структурами системы национальной обороны Румынии.

Обязательства НАТО

Издание Reuters пишет о том, что у НАТО есть обязательства по взаимной обороне. В случае, если один из ее членов подвергается нападению, члены альянса должны ответить.

"Но Атлантический альянс и румынские официальные лица заявили после подобных инцидентов в прошлом, что они не нашли никаких доказательств умышленного нападения на Румынию" , — сообщает Reuters.

Напомним, что премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что Россия не применяла умышленные атаки против его страны. При этом он уверен, что в будущем РФ тоже этого не будет делать.

Ранее мы сообщали, что румынское Министерство национальной обороны сообщило о поднятии истребителей F-16 в связи с атакой российских беспилотников на Одесскую область. Воздушная тревога была объявлена в приграничных населенных пунктах Тулча и Галац.

Одесса
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дрон Шахид-136

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