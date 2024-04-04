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В Молдове обнаружили обломки российского дрона — что известно

4 апреля 2024 18:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Молдове обнаружили обломки российского дрона — что известно
Обломки дрона в Молдове. Фото: Пограничная полиция Молдавии.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На территории Молдовы сегодня, 4 апреля, в который раз нашли обломки БпЛА, которые Россия запускает во время атак по украинским территориям. Остатки дрона были замечены менее чем в километре от границы Одесской области.

Об этом сообщает Пограничная полиция Республики Молдова.

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"Вблизи города Этулия-Владичень Вулканештского района идентифицированы другие фрагменты уничтоженного беспилотника с надписью на крыле "Герань-2", — отмечают в ведомстве.

В Молдове обнаружили обломки российского дрона — что известно - фото 1
Обломки дрона в Молдове. Фото: Пограничная полиция Молдовы

Реакция Молдовы

На место происшествия немедленно выехали компетентные органы, а доступ к местонахождению обломков был ограничен. В настоящее время остатки беспилотника исследуют специалисты. В ведомстве уверяют, что никаких рисков не обнаружено.

Опасность для соседних стран

Напомним, что сегодня днем в Одессе и области звучала воздушная тревога. Угроза была связана с возможностью применения баллистики со стороны армии оккупанта.

Также мы сообщали, что Польша и союзники утром, 31 марта, активизировали самолеты для обеспечения безопасности польского воздушного пространства. Такое решение они приняли из-за подлета российских ракет к приграничной стране.

Одесса
российские войска
Молдова
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Новости Одессы
дрон Шахид-136

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