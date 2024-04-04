Загроза балістики — в Одесі і області лунає сигнал повітряної тривоги

Пуски балістичних ракет. Ілюстративне фото: iStock

Повітряна тривога лунає на території Одеси та Одеської області зараз, 4 квітня. Моніторингові канали попереджають про загрозу застосування балістичного озброєння.

Про це повідомили у Силах оборони півдні України.

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Оголошення про тривогу. Фото: скриншот

Де звучить повітряна тривога

Наразі повітряна тривога звучить в більшості областей України. Загроза балістичного озброєння наразі у південних, центральних та східних регіонах. Також червоним кольором позначена територія тимчасово окупованого Криму.

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Загроза балістичного озброєння — що це

Головною відмінністю балістичної ракети від крилатої є її траєкторія польоту. Крилата ракета летить, як звичайний літак, балістична — підіймається на значну висоту у десятки кілометрів та падає на ціль. Її швидкість на деяких етапах польоту може перевищувати гіперзвукову швидкість, тому ППО надзвичайно важко боротись з такими цілями.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користуватися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.



Нагадаємо, що хоча ворог не вивів жодного корабля на чергування в акваторії Чорного та Азовського морів, загроза ракетних обстрілів лишається. У пунктах базування росіяни можуть тримати до 9 споряджених ракетоносіїв, які мають на озброєнні близько 50 ракет "Калібр".