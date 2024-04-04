Угроза баллистики — в Одессе и области раздается сигнал воздушной тревоги

Пуска баллистических ракет. Иллюстративное фото: iStock

Воздушная тревога раздается на территории Одессы и Одесской области сейчас, 4 апреля. Мониторинговые каналы предупреждают об опасности применения баллистического вооружения.

Об этом сообщили в Силах обороны на юге Украины.

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Объявление о тревоге. Фото: скриншот

Где звучит воздушная тревога

В настоящее время воздушная тревога звучит в большинстве областей Украины. Угроза баллистического вооружения в южных, центральных и восточных регионах. Также красным цветом отмечена территория временно оккупированного Крыма.

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Угроза баллистического вооружения — что это

Главным отличием баллистической ракеты от крылатой является ее траектория полета. Крылатая ракета летит как обычный самолет баллистическая — поднимается на значительную высоту в десятки километров и падает на цель. Ее скорость на некоторых этапах полета может превышать гиперзвуковую скорость, поэтому ПВО очень трудно бороться с такими целями.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный список хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно отмечено около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открыты всем желающим. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру "15-35". Также можно позвонить в полицию или спасательные службы.



Напомним, хотя враг не вывел ни одного корабля на дежурство в акватории Черного и Азовского морей, угроза ракетных обстрелов остается. В пунктах базирования россияне могут держать до 9 снаряженных ракетоносителей, имеющих на вооружении около 50 ракет "Калибр".