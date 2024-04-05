Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Ворог вивів ракетоносій на чергування — яка є загроза у Чорному морі arrow

Ворог вивів ракетоносій на чергування — яка є загроза у Чорному морі

5 квітня 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Ворог вивів ракетоносій на чергування — яка є загроза у Чорному морі
Запуск ракети з морського носія. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 5 квітня, ворожі кораблі в акваторіях Чорного та Азовського моря не спостерігаються. Проте окупанти вивели споряджений ракетоносій на чергування у Середземне море.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному і Азовському морях відсутні ворожі кораблі;
  • у Середземному морі — 1 ракетоносій із 8 "Калібрами".
     

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керч-Єнікальську протоку пройшли:

  • до Азовського моря — 23 судна, з них 3 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 11 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про російський флот

Нагадаємо, що українські бійці щодня стають на захист своєї країни, її суверенності та незалежності. Так, лише за останній місяць армія РФ втратила один корабель, а ще чотири наразі пошкоджені і не перебувають у бойовій готовності. 

Також ми повідомляли, РФ розпочала агресивну кампанію проти українських військових кораблів. Використовуючи безпілотники-камікадзе, росіяни цілеспрямовано атакують українські судна, проте серйозних успіхів на воді.

Додамо, що Путін має намір піти на ескалацію конфлікту та планує зменшити підтримку України її союзниками. Проте, незважаючи на грандіозні плани захопити Одесу, ані військових, ані технічних ресурсів на це у РФ немає.

Одеса
російські війська
Чорне море
корабель
Одеська область
Азовське море
Новини Одеси
флот

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста