Ворог вивів ракетоносій на чергування — яка є загроза у Чорному морі

Запуск ракети з морського носія. Фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 5 квітня, ворожі кораблі в акваторіях Чорного та Азовського моря не спостерігаються. Проте окупанти вивели споряджений ракетоносій на чергування у Середземне море.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному і Азовському морях відсутні ворожі кораблі;

у Середземному морі — 1 ракетоносій із 8 "Калібрами".



Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керч-Єнікальську протоку пройшли:

до Азовського моря — 23 судна, з них 3 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 11 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

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Нагадаємо, що українські бійці щодня стають на захист своєї країни, її суверенності та незалежності. Так, лише за останній місяць армія РФ втратила один корабель, а ще чотири наразі пошкоджені і не перебувають у бойовій готовності.

Також ми повідомляли, РФ розпочала агресивну кампанію проти українських військових кораблів. Використовуючи безпілотники-камікадзе, росіяни цілеспрямовано атакують українські судна, проте серйозних успіхів на воді.



Додамо, що Путін має намір піти на ескалацію конфлікту та планує зменшити підтримку України її союзниками. Проте, незважаючи на грандіозні плани захопити Одесу, ані військових, ані технічних ресурсів на це у РФ немає.