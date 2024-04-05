Враг вывел ракетоноситель на дежурство — какая есть угроза в Черном море

Запуск ракет с морского носителя. Фото: росСМИ

На сегодня, 5 апреля, вражеские корабли в акваториях Черного и Азовского моря не наблюдаются. Однако кафиры вывели снаряженный ракетоноситель на дежурство в Средиземное море.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины .

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в Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 1 ракетоноситель с 8 "Калибрами".

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керчь-Еникальский пролив прошли:

к Азовского моря — 23 судна, из них 3 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 11 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о российском флоте

Напомним, что украинские бойцы каждый день становятся в защиту своей страны, ее суверенности и независимости. Так, только за последний месяц армия РФ потеряла один корабль, а еще четыре пока повреждены и не находятся в боевой готовности.

Также мы сообщали, что РФ начала агрессивную кампанию против украинских военных кораблей. Используя беспилотники-камикадзе, россияне целенаправленно атакуют украинские суда, однако серьезные успехи на воде.



Добавим, что Путин намерен пойти на эскалацию конфликта и планирует снизить поддержку Украины ее союзниками. Однако, несмотря на грандиозные планы захвата Одессы, ни военных, ни технических ресурсов на это у РФ нет.