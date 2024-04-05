Враг вывел ракетоноситель на дежурство — какая есть угроза в Черном море
На сегодня, 5 апреля, вражеские корабли в акваториях Черного и Азовского моря не наблюдаются. Однако кафиры вывели снаряженный ракетоноситель на дежурство в Средиземное море.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины .
Сколько кораблей угрожают
- в Черном и Азовском морях отсутствуют вражеские корабли;
- в Средиземном море — 1 ракетоноситель с 8 "Калибрами".
Движение по морю продолжается
По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керчь-Еникальский пролив прошли:
- к Азовского моря — 23 судна, из них 3 двигались из пролива Босфор;
- к Черному морю — 11 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.
Больше о российском флоте
Напомним, что украинские бойцы каждый день становятся в защиту своей страны, ее суверенности и независимости. Так, только за последний месяц армия РФ потеряла один корабль, а еще четыре пока повреждены и не находятся в боевой готовности.
Также мы сообщали, что РФ начала агрессивную кампанию против украинских военных кораблей. Используя беспилотники-камикадзе, россияне целенаправленно атакуют украинские суда, однако серьезные успехи на воде.
Добавим, что Путин намерен пойти на эскалацию конфликта и планирует снизить поддержку Украины ее союзниками. Однако, несмотря на грандиозные планы захвата Одессы, ни военных, ни технических ресурсов на это у РФ нет.
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