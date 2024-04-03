Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Кораблі росіян не виходять у Чорне море — яка ситуація з ворожим флотом arrow

Кораблі росіян не виходять у Чорне море — яка ситуація з ворожим флотом

3 квітня 2024 10:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Кораблі росіян не виходять у Чорне море — яка ситуація з ворожим флотом
Корабель ЧМФ РФ. Фото: росЗМІ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на сьогодні, 3 квітня, ворог продовжує витримувати паузу та не виводить кораблі на чергування в акваторії Чорного та Азовського морів. Російські суда наразі спостерігаються в Середземному морі, проте ракет на спорядженні вони не мають.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

Читайте також:

Скільки кораблів загрожують 

  • у Чорному і Азовському морях морі відсутні ворожі кораблі;
  • в Середземному морі — 3 судна.

     

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керч-Єнікальську протоку пройшли:

  • до Азовського моря — 9 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 13 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові. 

Більше про російський флот

Нагадаємо, що вчора ворог також не вивів жодного корабля на чергування в акваторії Чорного та Азовського морів. Проте у пунктах базування росіяни можуть тримати до 9 споряджених ракетоносіїв, які мають на озброєнні близько 50 ракет "Калібр".

Також ми писали про те, що українські бійці щодня стають на захист своєї країни, її суверенності та незалежності. Так, лише за останній місяць армія РФ втратила один корабель, а ще чотири наразі пошкоджені і не перебувають в бойовій готовності. 

Одеса
російські війська
Чорне море
корабель
Одеська область
Азовське море
Новини Одеси
флот

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК