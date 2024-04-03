Кораблі росіян не виходять у Чорне море — яка ситуація з ворожим флотом

Корабель ЧМФ РФ. Фото: росЗМІ

Станом на сьогодні, 3 квітня, ворог продовжує витримувати паузу та не виводить кораблі на чергування в акваторії Чорного та Азовського морів. Російські суда наразі спостерігаються в Середземному морі, проте ракет на спорядженні вони не мають.

Про це повідомили у Військово-морських силах Збройних сил України.

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у Чорному і Азовському морях морі відсутні ворожі кораблі;

в Середземному морі — 3 судна. https://t.me/ukrainian_navy/5802

Рух морем продовжується

За інформацією ВМС ЗСУ, за добу в інтересах РФ через Керч-Єнікальську протоку пройшли:

до Азовського моря — 9 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря — 13 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", — наголошують військові.

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Нагадаємо, що вчора ворог також не вивів жодного корабля на чергування в акваторії Чорного та Азовського морів. Проте у пунктах базування росіяни можуть тримати до 9 споряджених ракетоносіїв, які мають на озброєнні близько 50 ракет "Калібр".



Також ми писали про те, що українські бійці щодня стають на захист своєї країни, її суверенності та незалежності. Так, лише за останній місяць армія РФ втратила один корабель, а ще чотири наразі пошкоджені і не перебувають в бойовій готовності.