Корабли россиян не выходят в Черное море — какая ситуация с вражеским флотом

Корабль ЧМФ РФ. Фото: росСМИ

На сегодня, 3 апреля, враг продолжает выдерживать паузу и не выводит корабли на дежурство в акватории Черного и Азовского морей. Российские суда пока что наблюдаются в Средиземном море, однако ракет на снаряжении у них нет.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Сколько кораблей угрожают

в Черном и Азовском морях море отсутствуют вражеские корабли;

в Средиземном море — 3 судна. https://t.me/ukrainian_navy/5802

Движение по морю продолжается

По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керчь-Еникальский пролив прошли:

к Азовскому морю — 9 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор;

к Черному морю — 13 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.

Больше о российском флоте

Напомним, что вчера враг тоже не вывел ни одного корабля на дежурство в акватории Черного и Азовского морей. Однако в пунктах базирования россияне могут держать до 9 снаряженных ракетоносителей, имеющих на вооружении около 50 ракет "Калибр".



Также мы писали о том, что украинские бойцы каждый день встают на защиту своей страны, ее суверенности и независимости. Так, только за последний месяц армия РФ потеряла один корабль, а еще четыре пока повреждены и не находятся в боевой готовности.