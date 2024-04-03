Корабли россиян не выходят в Черное море — какая ситуация с вражеским флотом
На сегодня, 3 апреля, враг продолжает выдерживать паузу и не выводит корабли на дежурство в акватории Черного и Азовского морей. Российские суда пока что наблюдаются в Средиземном море, однако ракет на снаряжении у них нет.
Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.
Сколько кораблей угрожают
- в Черном и Азовском морях море отсутствуют вражеские корабли;
- в Средиземном море — 3 судна.
Движение по морю продолжается
По информации ВМС ВСУ, за сутки в интересах РФ через Керчь-Еникальский пролив прошли:
- к Азовскому морю — 9 судов, из них 4 двигались из пролива Босфор;
- к Черному морю — 13 судов, из них 3 продолжили движение в направлении пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS)" , — отмечают военные.
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Напомним, что вчера враг тоже не вывел ни одного корабля на дежурство в акватории Черного и Азовского морей. Однако в пунктах базирования россияне могут держать до 9 снаряженных ракетоносителей, имеющих на вооружении около 50 ракет "Калибр".
Также мы писали о том, что украинские бойцы каждый день встают на защиту своей страны, ее суверенности и независимости. Так, только за последний месяц армия РФ потеряла один корабль, а еще четыре пока повреждены и не находятся в боевой готовности.
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