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"Бомбосховище: Чи можливо вижити?": в Одесі презентують документальний спектакль

11 квітня 2023 17:45
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Бомбосховище: Чи можливо вижити?": в Одесі презентують документальний спектакль
Андрій Любов, режисер вистави "Бомбосховище: Чи можливо вижити?". Фото: Медіацентр Україна – Одеса
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Українська громадська організація "Артмайстерня "Блум" презентує документальний спектакль "Бомбосховище: Чи можливо вижити?" в Одесі 13 квітня. Проте спочатку він буде представлений на закритій прем'єрі для театральних фахівців, а вже потім автори планують організувати декілька відкритих вистав. 

Про це повідомив режисер вистави, засновник громадської організації "Артмайстерня "Блум" Андрій Любов на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса.

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Ідея створення документального спектаклю виникла після бомбардування драматичного театру у Маріуполі. Автори взяли інтерв'ю у 40 людей з різних куточків України, які пережили бомбардування в різний час та в різних містах, таких як Львів, Кривий Ріг, Дніпро, Київ. З цих інтерв'ю було відібрано 10, на основі яких був створений спектакль.

Початково планувалося проводити виставу у бомбосховищах, але представники Одеського театру опери та балету звернулися до авторів і запропонували провести прем'єру саме в укритті Опери. 

"13 квітня ми проведемо закриту прем’єру для театральних фахівців. Запишемо на відео. Зробимо англійські субтитри. А потім спробуємо дати декілька відкритих показів", – зазначив Андрій Любов. 

Повномасштабне вторгнення росії в Україну дало чітке розуміння того, що культурна ідентичність дуже важлива. Проте процес її становлення та метаморфоз в Україні розпочинався зі складнощами, зокрема кадровими.  В ексклюзивному інтерв’ю для Новини.LIVE змінами поділилася  директорка українського театру в Одесі Юлія Пивоварова.

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