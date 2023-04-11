"Бомбосховище: Чи можливо вижити?": в Одесі презентують документальний спектакль

Андрій Любов, режисер вистави "Бомбосховище: Чи можливо вижити?". Фото: Медіацентр Україна – Одеса

Українська громадська організація "Артмайстерня "Блум" презентує документальний спектакль "Бомбосховище: Чи можливо вижити?" в Одесі 13 квітня. Проте спочатку він буде представлений на закритій прем'єрі для театральних фахівців, а вже потім автори планують організувати декілька відкритих вистав.

Про це повідомив режисер вистави, засновник громадської організації "Артмайстерня "Блум" Андрій Любов на брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса.

Читайте також:

Ідея створення документального спектаклю виникла після бомбардування драматичного театру у Маріуполі. Автори взяли інтерв'ю у 40 людей з різних куточків України, які пережили бомбардування в різний час та в різних містах, таких як Львів, Кривий Ріг, Дніпро, Київ. З цих інтерв'ю було відібрано 10, на основі яких був створений спектакль.

Початково планувалося проводити виставу у бомбосховищах, але представники Одеського театру опери та балету звернулися до авторів і запропонували провести прем'єру саме в укритті Опери.

"13 квітня ми проведемо закриту прем’єру для театральних фахівців. Запишемо на відео. Зробимо англійські субтитри. А потім спробуємо дати декілька відкритих показів", – зазначив Андрій Любов.

Повномасштабне вторгнення росії в Україну дало чітке розуміння того, що культурна ідентичність дуже важлива. Проте процес її становлення та метаморфоз в Україні розпочинався зі складнощами, зокрема кадровими. В ексклюзивному інтерв’ю для Новини.LIVE змінами поділилася директорка українського театру в Одесі Юлія Пивоварова.