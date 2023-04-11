"Бомбоубежище: Возможно ли выжить?": в Одессе презентуют документальный спектакль

Андрей Любовь, режиссер спектакля "Бомбоубежище: Возможно ли выжить?". Фото: Медиацентр Украина – Одесса

Украинская общественная организация "Артмастерская "Блум" представляет документальный спектакль "Бомбоубежище: Возможно ли выжить?" в Одессе 13 апреля, однако сначала он будет представлен на закрытой премьере для театральных специалистов, а уже потом авторы планируют организовать несколько открытых представлений.

Об этом сообщил режиссер спектакля, основатель общественной организации "Артмастерская "Блум" Андрей Любовь на брифинге в Медиацентре Украина — Одесса.

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Идея создания документального спектакля возникла после бомбежки драматического театра в Мариуполе. Авторы взяли интервью у 40 человек из разных уголков Украины, переживших бомбардировки в разное время и в разных городах, таких как Львов, Кривой Рог, Днепр, Киев. Из этих интервью было отобрано 10, на основе которых был создан спектакль.

Первоначально планировалось проводить представление в бомбоубежищах, но представители Одесского театра оперы и балета обратились к авторам и предложили провести премьеру именно в укрытии Оперы.

"13 апреля мы проведем закрытую премьеру для театральных специалистов. Запишем на видео. Сделаем английские субтитры. А затем попытаемся дать несколько открытых показов", — отметил Андрей Любовь.

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