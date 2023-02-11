На Одещині варто чекати на нові гучні корупційні справи, - думка експерта

У довоєнні часи антикорупційні органи працювали з невеликою кількістю підозр, а тепер все інакше

Затримання у міських та обласних чиновників, а також на митниці — це лише початок нової хвилі боротьби з корупцією. Поперед нас чекає ще не одна гучна справа.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю для Новини.LIVE розповів політконсультант Владислав Станков.

Схоже, що на правоохоронні органи чекатиме копітка робота, адже резонансні викриття та вручення підозр відомим чиновникам країни змушують діяти обережно. Але від Феміди не сховатися, впевнений політексперт Владислав Станков.

"У нас є міська та обласна влада, є регіональні представництва. Це буде робитись із найактивнішими, які даватимуть привід", — пояснює політконсультант.

Експерт відзначає, що важливо, щоб боротьба з корупціонерами не стала елементом контролю місцевої влади та агентом впливу. Що порушує норми демократичного суспільства.

"Ми прагнемо ввійти в Європейських Союз, тому і маємо мислити демократично. Треба тримати здоровий глузд. Не хочу бути суддею, але з кожним місяцем активності антикорупційної діяльності, люди більше слідкуватимуть за собою", — відзначає Станков.

До того ж вину підозрюваного треба ще довести. Інакше затримання без доведеної провини провокують сумніви у діях органів.

"В країні є презумпція невинуватості й треба розуміти, коли публічно кажуть, що людина корупціонер без суду і слідства, то це має певне формування громадської думки до цієї людини. Треба чекати вирок суду. Ми не мали досвіду праці під час війни. У нас звикли ставити кліше, хоча треба починати з себе. Коли ти даєш хабар, то ти в системі", — додав політконсультант.

Експерт відзначає покращення в соціальній системі впливу на владу, а саме українські громадські організації, які ведуть антикорупційні розслідування. Вони допомагають створити розголос важливих розслідувань.