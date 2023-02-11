В Одесской области стоит ждать новых громких коррупционных дел, - мнение эксперта

Борьба с коррупцией будет продолжена: в Одесской области стоит ждать новых громких дел, — политконсультант Владислав Станков
Задержание у городских и областных чиновников, а также на таможне — это только начало новой волны борьбы с коррупцией. Впереди нас ждет еще не одно громкое дело.
Об этом в эксклюзивном интервью для Новости.LIVE рассказал политконсультант Владислав Станков.
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Похоже, что правоохранительные органы будет ждать кропотливая работа, ведь резонансные разоблачения и вручение подозрений известным чиновникам страны заставляют действовать осторожно. Но от Фемиды не спрятаться, уверен политексперт Владислав Станков.
"У нас есть городские и областные власти, есть региональные представительства. Это будет делаться с самыми активными, которые будут давать повод", — объясняет политконсультант.
Эксперт отмечает, что важно, чтобы борьба с коррупционерами не стала элементом контроля местных властей и агентом влияния. Что нарушает нормы демократического общества.
"Мы стремимся войти в Европейский Союз, поэтому и должны мыслить демократически. Надо держать здравый смысл. Не хочу быть судьей, но с каждым месяцем активности антикоррупционной деятельности люди будут больше следить за собой", — отмечает Станков.
К тому же вину подозреваемого нужно еще доказать. В противном случае задержание без доказанной вины провоцируют сомнения в действиях органов.
"В стране есть презумпция невиновности и надо понимать, когда публично говорят, что человек коррупционер без суда и следствия, то это должно определенное формирование общественного мнения к этому человеку. Надо ждать приговор суда. У нас не было опыта работы во время войны. У нас привыкли ставить клише, хотя нужно начинать с себя. Когда ты даешь взятку, то ты в системе", — добавил политконсультант.
Эксперт отмечает улучшение в социальной системе влияния на власть, а именно украинские общественные организации, ведущие антикоррупционные расследования. Они помогают создать огласку важных расследований.