В Одесской области стоит ждать новых громких коррупционных дел, - мнение эксперта

В довоенное время антикоррупционные органы работали с небольшим количеством подозрений, а теперь иначе

Задержание у городских и областных чиновников, а также на таможне — это только начало новой волны борьбы с коррупцией. Впереди нас ждет еще не одно громкое дело.

Об этом в эксклюзивном интервью для Новости.LIVE рассказал политконсультант Владислав Станков.

Похоже, что правоохранительные органы будет ждать кропотливая работа, ведь резонансные разоблачения и вручение подозрений известным чиновникам страны заставляют действовать осторожно. Но от Фемиды не спрятаться, уверен политексперт Владислав Станков.

"У нас есть городские и областные власти, есть региональные представительства. Это будет делаться с самыми активными, которые будут давать повод", — объясняет политконсультант.

Эксперт отмечает, что важно, чтобы борьба с коррупционерами не стала элементом контроля местных властей и агентом влияния. Что нарушает нормы демократического общества.

"Мы стремимся войти в Европейский Союз, поэтому и должны мыслить демократически. Надо держать здравый смысл. Не хочу быть судьей, но с каждым месяцем активности антикоррупционной деятельности люди будут больше следить за собой", — отмечает Станков.

К тому же вину подозреваемого нужно еще доказать. В противном случае задержание без доказанной вины провоцируют сомнения в действиях органов.

"В стране есть презумпция невиновности и надо понимать, когда публично говорят, что человек коррупционер без суда и следствия, то это должно определенное формирование общественного мнения к этому человеку. Надо ждать приговор суда. У нас не было опыта работы во время войны. У нас привыкли ставить клише, хотя нужно начинать с себя. Когда ты даешь взятку, то ты в системе", — добавил политконсультант.

Эксперт отмечает улучшение в социальной системе влияния на власть, а именно украинские общественные организации, ведущие антикоррупционные расследования. Они помогают создать огласку важных расследований.