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Брат Саакашвілі сказав, чому путін ненавидить Міхаеля

19 лютого 2023 17:20
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Давід Саакашвілі сказав, що путін мститься Міхаелю за вдалі реформи в Грузії.
Під вартою в Грузії Саакашвілі перебуває з жовтня 2021 року
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Громадянина України, третього президента Грузії Міхаеля Саакашвілі путін ненавидить через вдалі реформи. Президент рф не зміг змиритися з позитивними змінами в Грузії за час президентства Саакашвілі. 

Про це повідомив брат третього президента Грузії Давид Саакашвілі.  

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"Це продовження тієї ситуації, коли у нас була війна у 2008 році. Тоді також міжнародна спільнота активно підтримувала ту країну, яка йде до реформ, ту країну, в якій не було вже криміналу, ту країну, де економічний і соціальний стан значно покращився після того, як Міхо прийшов до влади, і це, напевно, відповідь тим, хто не хоче жодних змін", — відповів брат політика, маючи на увазі Грузію.

Він вважає, що "напевно, не вибачать цього" третьому президентові Грузії. Сам Давид є юристом і часто перебуває в Україні, але завжди на зв'язку із Міхаелем. Чоловіка турбує стан здоров'я брата. 

"Абсолютно здорова людина, яка важила нехай 125 кілограмів, зараз важить 67. Добре, що суспільство бачить все це. Щоб ніхто не думав, що це симуляція", — сказав Давид.  

За словами Давида, у Міхаеля Саакашвілі виявили низку захворювань, серед яких анорексія. Чоловік впевнений, що над його братом нависла смертельна загроза.   

"Раніше він був веселішим, з духом боротьби. Його треба рятувати, але в Грузії це зробити неможливо. Його хвороби можуть здолати лише в США чи Європі, де є спеціалізовані клініки, з ними ми вже домовилися", — сказав Давід Саакашвілі.    

Стан здоров'я політика

В Грузії на судовому засіданні над колишнім президентом та ексочільником Одещини Міхеілем Саакашвілі політик спробував продемонструвати свій жахливий фізичний стан. Втім, відеозв'язок було перервано.

Стан здоров'я грузинського експрезидента Міхеіла Саакашвілі значно погіршився. Політик перебуває у реанімації грузинської клініки у критичному стані. 

Також політик назвав ймовірного замовника отруєння. Він написав листа російському опозиціонеру Марку Фейгіну де зазначив, що його отруїли за наказом путіна.

Наразі кількість захворювань Саакашвілі вказати важко. Серед них, ймовірно, туберкульоз та деменція. Також нещодавно спеціальна пенітенціарна служба Грузії оприлюднила записи з камер відеоспостереження із палати колишнього президента. На відео він скандалить і поводиться досить агресивно.

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