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Грузія продовжує вбивати екс-президента Саакашвілі, — Михайло Подоляк про позицію Грузії у справі засудженого політика

12 лютого 2023 13:15
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
"Подарунок путіну": Подоляк про дії Грузії щодо Саакашвілі
"Грузія сама ж обнуляє свої перспективи"
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Українські політичні діячі намагаються достукатися до керівництва Грузії, яке ув'язнило експрезидента Грузії та громадянина України Михеїла Саакашвілі.  Утримання політка схоже на "подарунок путіну”.  

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк написав у Twitter.

"Невже російський (радянський 2.0) табір так приваблює? Чи важливо зробити "вбивчий подарунок" Путіну, котрий все одно програє? Чи мати репутацію країни, що затерзала свого президента?", — написав Подоляк.

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Радник Офісу президента підкреслює, що такі дії керівництва Грузії можуть нашкодити країні. Адже мова одне не про репутацію, а перспективи на європейській арені.  

Нещодавно президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що навіть з її помилуванням експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі не звільнять з ув'язнення. Основна причина в тому, що він звинувачується ще у трьох справах.

"Жодне президентське помилування не допоможе цій взаємній дискредитації, бо це лише вираження індивідуальної та особистої волі президента, а не ознака нового підходу режиму чи реальної деполяризації, яку вимагає від нас Європа", — зазначила Зурабішвілі.

Стан здоров'я політика

В Грузії на судовому засіданні над колишнім президентом та ексочільником Одещини Міхеілем Саакашвілі політик спробував продемонструвати свій жахливий фізичний стан. Втім відеозв'язок було перервано.

Стан здоров'я грузинського експрезидента Міхеіла Саакашвілі значно погіршився. Політик перебуває у реанімації грузинської клініки у критичному стані. 

Також політик назвав ймовірного замовника отруєння. Він написав листа російському опозиціонеру Марку Фейгіну де зазначив, що його отруїли за наказом путіна.

Наразі кількість захворювань Саакашвілі вказати важко. Серед них, ймовірно, туберкульоз та деменція. Також нещодавно спеціальна пенітенціарна служба Грузії оприлюднила записи з камер відеоспостереження із палати колишнього президента. На відео він скандалить і поводиться досить агресивно.

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