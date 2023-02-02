МЗС України закликає грузинську владу негайно припинити знущатися з Саакашвілі

Стан здоров'я політика погіршується

Міністерство закордонних справ висловлює рішучий протест щодо негуманного поводження із громадянином України Міхеілом Саакашвілі. У відомстві закликають передати колишнього президента Грузії до України.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"У найгірших традиціях НКВС СРСР грузинська влада застосовує до Міхеіла Саакашвілі психологічне та фізичне насильство, відмовляє йому в терміново необхідній медичній допомозі, свідомо створюючи безпосередню загрозу його життю. Грубе порушення прав людини щодо українського громадянина йде в розріз із задекларованим курсом Тбілісі на здобуття членства в ЄС, свідчить про згортання демократії в Грузії", — йдеться в заяві МЗС.

Також в міністерство закликає іноземні уряди та міжнародні організації стати публічно на захист українського громадянина, колишнього президента Грузії. Адже його життя опинилося під загрозою через політичні репресії з боку грузинської влади.

Нагадаємо, в Грузії пройшло чергове судове засідання над колишнім президентом та ексочільником Одещини Міхеїлем Саакашвілі. Втім після того, як політик спробував продемонструвати свій жахливий фізичний стан відеозв'язок було перервано.

Стан здоров'я політика

Стан здоров'я грузинського експрезидента Міхеїла Саакашвілі значно погіршився. Політик перебуває у реанімації грузинської клініки у критичному стані.

Також політик назвав ймовірного замовника отруєння. Він написав листа російському опозиціонеру Марку Фейгіну де зазначив, що його отруїли за наказом путіна.

Наразі кількість захворювань Саакашвілі вказати важко. Серед них, ймовірно, туберкульоз та деменція. Також нещодавно спеціальна пенітенціарна служба Грузії оприлюднила записи з камер відеоспостереження із палати колишнього президента. На відео він скандалить і поводиться досить агресивно.

Тим часом Грузія не може претендувати на членство в Євросоюзі, якщо її експрезидент та ексочільник Одещини Міхеїл Саакашвілі помре в грузинській тюрмі. Його справа напряму впливає на майбутнє країни.