Состояние здоровья политика ухудшается

Министерство иностранных дел выражает решительный протест по поводу негуманного обращения с гражданином Украины Михеилом Саакашвили. В ведомстве призывают передать бывшего президента Грузии в Украину.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"В худших традициях НКВД СССР грузинские власти применяют к Михеилу Саакашвили психологическое и физическое насилие, отказывают ему в срочно необходимой медицинской помощи, сознательно создавая непосредственную угрозу его жизни. Грубое нарушение прав человека в отношении украинского гражданина идет в разрез с задекларированным курсом ЕС свидетельствует о сворачивании демократии в Грузии", — говорится в заявлении МИД.

Также министерство призывает иностранные правительства и международные организации стать публично в защиту украинского гражданина, бывшего президента Грузии. Ведь его жизнь оказалась под угрозой из-за политических репрессий со стороны грузинских властей.

Напомним, в Грузии прошло очередное судебное заседание над бывшим президентом и экс-главой Одесчины Михеилем Саакашвили. Впрочем, после того, как политик попытался продемонстрировать свое ужасное физическое состояние, видеосвязь была прервана.

Состояние здоровья политика

Состояние здоровья грузинского экспрезидента Михеила Саакашвили значительно ухудшилось. Политик находится в реанимации грузинской клиники в критическом состоянии.

Также политик назвал предполагаемого заказчика отравления. Он написал письмо российскому оппозиционеру Марку Фейгину, где отметил, что его отравили по приказу путина.

Пока количество заболеваний Саакашвили указать трудно. Среди них, вероятно, туберкулез и деменция. Также недавно специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала записи с камер видеонаблюдения из палаты бывшего президента. На видео он скандалит и ведет себя довольно агрессивно.

Тем временем Грузия не может претендовать на членство в Евросоюзе, если ее экспрезидент и эксочильник Одесской области Михеил Саакашвили умрет в грузинской тюрьме. Его дело напрямую влияет на будущее страны.