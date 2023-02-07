МЗС України прокоментували вирок суду щодо долі Саакашвілі

Стан здоров’я політика погіршується

Міністерство закордонних справ розчароване рішенням Тбіліського міського суду, який не задовольнив клопотання адвокатів ув’язненого експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі. У відомстві закликають негайно припинити зводити політичні рахунки з українським громадянином.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

"Суд не взяв до уваги висновок лікарів про тяжкість захворювання Міхеіла Саакашвілі. Він також відмовив у переведенні громадянина за кордон для лікування. Влада Грузії має негайно припинити зводити політичні рахунки з українським громадянином, гарантувати дотримання його прав та передати його Україні", — йдеться в повідомленні.

Також в МЗС України додали, що продовжуватимуть захищати інтереси громадянина України Міхеіла Саакашвілі. Й він має бути звільнений.

Стан здоров'я політика

Нагадаємо, в Грузії на судовому засіданні над колишнім президентом та ексочільником Одещини Міхеілем Саакашвілі політик спробував продемонструвати свій жахливий фізичний стан. Втім відеозв'язок було перервано.

Стан здоров'я грузинського експрезидента Міхеіла Саакашвілі значно погіршився. Політик перебуває у реанімації грузинської клініки у критичному стані.

Також політик назвав ймовірного замовника отруєння. Він написав листа російському опозиціонеру Марку Фейгіну де зазначив, що його отруїли за наказом путіна.

Наразі кількість захворювань Саакашвілі вказати важко. Серед них, ймовірно, туберкульоз та деменція. Також нещодавно спеціальна пенітенціарна служба Грузії оприлюднила записи з камер відеоспостереження із палати колишнього президента. На відео він скандалить і поводиться досить агресивно.