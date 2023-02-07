МИД Украины прокомментировали приговор суда по судьбе Саакашвили

Состояние здоровья политика ухудшается

Министерство иностранных дел разочаровано решением Тбилисского городского суда, который не удовлетворил ходатайство адвокатов заключенного экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили. В ведомстве призывают немедленно перестать сводить политические счета с украинским гражданином.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины.

"Суд не принял во внимание заключение врачей о тяжести заболевания Михеила Саакашвили. Он также отказал в переводе гражданина за границу для лечения. Власти Грузии должны немедленно прекратить сводить политические счета с украинским гражданином, гарантировать соблюдение его прав и передать его Украине", — говорится в сообщении.

Также в МИД Украины добавили, что будут продолжать защищать интересы гражданина Украины Михеила Саакашвили. И он должен быть уволен.

Состояние здоровья политика

Напомним, в Грузии на судебном заседании над бывшим президентом и экс-главой Одесчины Михеилем Саакашвили политик попытался продемонстрировать свое ужасное физическое состояние. Впрочем, видеосвязь была прервана.

Состояние здоровья грузинского экспрезидента Михеила Саакашвили значительно ухудшилось. Политик находится в реанимации грузинской клиники в критическом состоянии.

Также политик назвал предполагаемого заказчика отравления. Он написал письмо российскому оппозиционеру Марку Фейгину, где отметил, что его отравили по приказу путина.

Пока количество заболеваний Саакашвили указать трудно. Среди них, вероятно, туберкулез и деменция. Также недавно специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала записи с камер видеонаблюдения из палаты бывшего президента. На видео он скандалит и ведет себя довольно агрессивно.