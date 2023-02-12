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Грузия продолжает убивать экс-президента Саакашвили, — Михаил Подоляк о позиции Грузии по делу осужденного политика

12 февраля 2023 13:15
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
"Подарок путина": Подоляк о действиях Грузии по Саакашвили
"Грузия сама же обнуляет свои перспективы"
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

Украинские политические деятели пытаются достучаться до руководства Грузии, которое арестовало экс-президента Грузии и гражданина Украины Михеила Саакашвили. Содержание политика похоже на "подарок путину".

Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк написал в Twitter.

"Неужели российский (советский 2.0) лагерь так привлекает? Важно сделать "убийственный подарок" все равно проигравшему Путину? Иметь ли репутацию страны, затерзавшей своего президента?", — написал Подоляк.

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Советник Офиса президента подчеркивает, что подобные действия руководства Грузии могут навредить стране. Ведь речь не о репутации, а о перспективах на европейской арене.

Недавно президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что даже с ее помилованием экс-президента Грузии Михеила Саакашвили не освободят из заключения. Основная причина в том, что он обвиняется еще по трем делам.

"Ни одно президентское помилование не поможет этой взаимной дискредитации, потому что это лишь выражение индивидуальной и личной воли президента, а не признак нового подхода режима или реальной деполяризации, который требует от нас Европа", — отметила Зурабишвили.

Состояние здоровья политика

В Грузии на судебном заседании над бывшим президентом и экс-главой Одесчины Михеилем Саакашвили политик попытался продемонстрировать свое ужасное физическое состояние. Впрочем, видеосвязь была прервана.

Состояние здоровья грузинского экс-президента Михеила Саакашвили значительно ухудшилось. Политик находится в реанимации грузинской клиники в критическом состоянии.

Также политик назвал предполагаемого заказчика отравления. Он написал письмо российскому оппозиционеру Марку Фейгину, где отметил, что его отравили по приказу путина.

Пока количество заболеваний Саакашвили указать трудно. Среди них, вероятно, туберкулез и деменция. Также недавно специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала записи с камер видеонаблюдения из палаты бывшего президента. На видео он скандалит и ведет себя довольно агрессивно.

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