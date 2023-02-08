Саакашвілі не звільнять навіть з помилування президентки Грузії: заява Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що навіть з її помилуванням експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі не звільнять з ув'язнення. Основна причина в тому, що він звинувачується ще у трьох справах.
Про це повідомляє Ехо Кавказу.
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Саломе Зурабішвілі прокоментувала вирок суду у справі Саакашвілі. Вона зазначила, що не може обговорювати справедливість чи несправедливість цього рішення. Втім вона додала, що переведення "стрілок" на неї нічого не дасть, адже її помилування ніяк не вплине на звільнення Михеїла.
"Жодне президентське помилування не допоможе цій взаємній дискредитації, бо це лише вираження індивідуальної та особистої волі президента, а не ознака нового підходу режиму чи реальної деполяризації, яку вимагає від нас Європа", — зазначила Зурабішвілі.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України розчароване рішенням Тбіліського міського суду, який не задовольнив клопотання адвокатів ув’язненого експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі. У відомстві закликають негайно припинити зводити політичні рахунки з українським громадянином.
Стан здоров'я політика
В Грузії на судовому засіданні над колишнім президентом та ексочільником Одещини Міхеілем Саакашвілі політик спробував продемонструвати свій жахливий фізичний стан. Втім відеозв'язок було перервано.
Стан здоров'я грузинського експрезидента Міхеіла Саакашвілі значно погіршився. Політик перебуває у реанімації грузинської клініки у критичному стані.
Також політик назвав ймовірного замовника отруєння. Він написав листа російському опозиціонеру Марку Фейгіну де зазначив, що його отруїли за наказом путіна.
Наразі кількість захворювань Саакашвілі вказати важко. Серед них, ймовірно, туберкульоз та деменція. Також нещодавно спеціальна пенітенціарна служба Грузії оприлюднила записи з камер відеоспостереження із палати колишнього президента. На відео він скандалить і поводиться досить агресивно.