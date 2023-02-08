Эксочельщик Одесщины проходит по нескольким делам

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что даже с ее помилованием экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили не освободят из заключения. Основная причина в том, что он обвиняется еще по трем делам.

Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Саломе Зурабишвили прокомментировала приговор суда по делу Саакашвили. Она отметила, что не может обсуждать справедливость или несправедливость этого решения. Впрочем, она добавила, что перевод "стрелок" на нее ничего не даст, ведь ее помилование никак не повлияет на увольнение Михеила.

"Ни одно президентское помилование не поможет этой взаимной дискредитации, потому что это лишь выражение индивидуальной и личной воли президента, а не признак нового подхода режима или реальной деполяризации, который требует от нас Европа", — отметила Зурабишвили.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины разочаровано решением Тбилисского городского суда, который не удовлетворил ходатайство адвокатов заключенного экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили. В ведомстве призывают немедленно перестать сводить политические счета с украинским гражданином.

Состояние здоровья политика

В Грузии на судебном заседании над бывшим президентом и экс-главой Одесщины Михеилем Саакашвили политик попытался продемонстрировать свое ужасное физическое состояние. Впрочем, видеосвязь была прервана.

Состояние здоровья грузинского экспрезидента Михеила Саакашвили значительно ухудшилось. Политик находится в реанимации грузинской клиники в критическом состоянии.

Также политик назвал предполагаемого заказчика отравления. Он написал письмо российскому оппозиционеру Марку Фейгину, где отметил, что его отравили по приказу путина.

Пока количество заболеваний Саакашвили указать трудно. Среди них, вероятно, туберкулез и деменция. Также недавно специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала записи с камер видеонаблюдения из палаты бывшего президента. На видео он скандалит и ведет себя довольно агрессивно.