Под стражей в Грузии Саакашвили находится с октября 2021 года

Гражданина Украины, третьего президента Грузии Михаэля Саакашвили путин ненавидит из-за удачных реформ. Президент россии не смог смириться с положительными изменениями в Грузии за время президентства Саакашвили.

Об этом сообщил брат третьего президента Грузии Давид Саакашвили.

"Это продолжение той ситуации, когда у нас была война в 2008 году. Тогда также международное сообщество активно поддерживало ту страну, которая идет к реформам, страну, в которой не было уже криминала, ту страну, где экономическое и социальное положение значительно улучшилось после того, как Михо пришел к власти, и это, наверное, ответ тем, кто не хочет никаких изменений", — ответил брат политика, имея в виду Грузию.

Он считает, что "наверное, не простят этого" третьему президенту Грузии. Сам Давид является юристом и часто находится в Украине, но всегда в связи с Михаэлем. Мужчину беспокоит состояние здоровья брата.

"Абсолютно здоровый человек, весивший пусть 125 килограммов, сейчас весит 67. Хорошо, что общество видит все это. Чтобы никто не думал, что это симуляция", — сказал Давид.

По словам Давида, у Михаэля Саакашвили обнаружили ряд заболеваний, среди которых анорексия. Муж уверен, что над его братом нависла смертельная угроза.

"Раньше он был веселее, с духом борьбы. Его надо спасать, но в Грузии это сделать невозможно. Его болезни могут преодолеть только в США или Европе, где есть специализированные клиники, с ними мы уже договорились", — сказал Давид Саакашвили.

Состояние здоровья политика

В Грузии на судебном заседании над бывшим президентом и экс-главой Одесчины Михеилем Саакашвили политик попытался продемонстрировать свое ужасное физическое состояние. Впрочем, видеосвязь была прервана.

Состояние здоровья грузинского экспрезидента Михеила Саакашвили значительно ухудшилось. Политик находится в реанимации грузинской клиники в критическом состоянии.

Также политик назвал предполагаемого заказчика отравления. Он написал письмо российскому оппозиционеру Марку Фейгину, где отметил, что его отравили по приказу путина.

Пока количество заболеваний Саакашвили указать трудно. Среди них, вероятно, туберкулез и деменция. Также недавно специальная пенитенциарная служба Грузии обнародовала записи с камер видеонаблюдения из палаты бывшего президента. На видео он скандалит и ведет себя довольно агрессивно.