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Бремен виділив 700 тисяч євро на відновлення Одещини після обстрілів

19 вересня 2023 19:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Бремен виділив 700 тисяч євро на відновлення Одещини після обстрілів
Пошкоджена, внаслідок обстрілу Одеси, школа. Фото: Новини.LIVE / Юлія Браславська
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

За лише три місяці роботи Одеський регіональний офіс міжнародного співробітництва досяг значущих результатів. Ця установа, створена в червні 2023 року, має на меті зміцнення комунікації та координації з регіонами-партнерами, містами-побратимами та міжнародними донорськими організаціями. 

Про це на брифінгу в Медіацентрі Україна – Одеса повідомив заступник голови Одеської обласної військової адміністрації Роман Григоришин.

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Одним із важливих досягнень офісу є укладення угоди про співробітництво з німецьким містом Бремен. Громадськість та уряд цього міста виділили транш в розмірі 718 тисяч євро для відновлення зруйнованих будівель закладів освіти в Одесі.

Роман Григоришин
Роман Григоришин. Фото: Медіацентр Україна – Одеса

"Ці домовленості будуть закріпленні підписанням тристороннього договору між владою Бремену, одеською обласною військовою адміністрацією та закладами освіти наприкінці вересня. Також з бременською торговою палатою узгоджено проведення бізнес-місії цієї осені, метою яких є знайомство німецьких бізнесменів з Одещиною", — розповів Роман Григоришин.

Планується розширити коло партнерів Одеського Регіонального Офісу до кінця року. Однією з цілей є підтримка зв'язків з регіоном Валенсія в Королівстві Іспанія та Приморсько-Горанською жупанією в Республіці Хорватія.

Нагадаємо, з липня на Одещині почав діяти "Проєкт по заміні пошкоджених вікон" від Global Empowerment Mission в партнерстві з Howard G BUFFETT Foundation (HGBF). За останній місяць GEM HGBF встановили близько 1500 нових вікон жителям міста та області. В рамках роботи Регіонального офісу міжнародного співробітництва Одеської області GEM постійно координує свою діяльність з Одеською ОДА та представниками громад.

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